«Лион» запретил фанатам посещать гостевые матчи после беспорядков в Париже

В пятницу вечером игра была прервана по окончании первого тайма из-за поведения фанатов, которые использовали пиротехнические средства, оскорбляли друг друга и выбежали на поле. Встреча была отложена, ее судьба станет известна позднее.

«До дальнейших уведомлений и до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, “Лион” запрещает группам болельщиков посещать выездные матчи», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.