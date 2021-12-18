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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лион» запретил фанатам посещать гостевые матчи после беспорядков в Париже

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лион» выступил с заявлением после инцидента в гостевом матче 1/32 финала национального кубка против «Парижа».

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Источник: AFP 2021
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В пятницу вечером игра была прервана по окончании первого тайма из-за поведения фанатов, которые использовали пиротехнические средства, оскорбляли друг друга и выбежали на поле. Встреча была отложена, ее судьба станет известна позднее.

«До дальнейших уведомлений и до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, “Лион” запрещает группам болельщиков посещать выездные матчи», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

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В текущем сезоне чемпионата Франции матчи неоднократно прерывались из-за инцидентов с фанатами. В ноябре была сорвана игра «Лион» — «Марсель» после попадания брошенной с трибуны бутылки в голову футболисту гостей Димитри Пайету. «Лион» был наказан лишением одного очка и проведением двух матчей без зрителей. В августе была остановлена встреча «Ницца»- «Марсель» из-за метания бутылок на поле фанатами хозяев.

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