«Лион» запретил фанатам посещать гостевые матчи после беспорядков в Париже
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лион» выступил с заявлением после инцидента в гостевом матче 1/32 финала национального кубка против «Парижа».
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Лион» выступил с заявлением после инцидента в гостевом матче 1/32 финала национального кубка против «Парижа».
В пятницу вечером игра была прервана по окончании первого тайма из-за поведения фанатов, которые использовали пиротехнические средства, оскорбляли друг друга и выбежали на поле. Встреча была отложена, ее судьба станет известна позднее.
«До дальнейших уведомлений и до тех пор, пока не будут установлены личности хулиганов, “Лион” запрещает группам болельщиков посещать выездные матчи», — говорится в сообщении клуба на официальном сайте.
В текущем сезоне чемпионата Франции матчи неоднократно прерывались из-за инцидентов с фанатами. В ноябре была сорвана игра «Лион» — «Марсель» после попадания брошенной с трибуны бутылки в голову футболисту гостей Димитри Пайету. «Лион» был наказан лишением одного очка и проведением двух матчей без зрителей. В августе была остановлена встреча «Ницца»- «Марсель» из-за метания бутылок на поле фанатами хозяев.