Хорватский футболист забил безумный пенальти и был удален с поля

На последней минуте второго тайма судья назначил пенальти в ворота «Истры». Петкович подошел к точке, медленно замахнулся ногой и несильно ударил по мячу. Тот покатился в свободный угол ворот. Голкипер не успел среагировать, потому что уже совершил прыжок в другую сторону. «Это безумие», — написали в комментариях подписчики.

Сразу после пенальти к Петковичу подошел судья и показал желтую карточку. Вслед за ней футболист, уже имевший предупреждение в игре, получил красную карточку.

Согласно правилам, если бьющий пенальти футболист совершает обманные движения для выполнения удара после завершения разбега, судья должен вынести предупреждение. При этом обманные движения во время разбега разрешены.