Миранчук не спас «Аталанту» от разгрома в игре с «Ромой»

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Ромы» отличились Тэмми Абрахам (1-я и 82-я минуты), Николо Дзаньоло (27) и Крис Смоллинг (72). Единственный гол «Аталанты» забил Луис Муриэль (45+1). На 68-й минуте после консультации с системой видеопомощи арбитрам (VAR) был отменен гол Дувана Сапаты.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте матча вместо Марио Пашалича.

«Аталанта», набравшая 37 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда прервала победную серию в первенстве страны, состоявшую из шести матчей. «Рома» с 31 очком поднялась на пятую строчку.