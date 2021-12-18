Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Болонья
Ювентус
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал Сосьедад
Вильярреал
12
Футбол. Зарубежный
20:30
Герта
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Лидс
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Барселона
Эльче
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Майнц
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Бохум
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Гройтер Фюрт
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Арминия
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Боруссия М
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Рома
14
Футбол. Зарубежный
22:45
Кальяри
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Атлетико
Футбол. Зарубежный
16:00
Райо Вальекано
Алавес
20
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
19:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Миранчук не спас «Аталанту» от разгрома в игре с «Ромой»

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» проиграли «Роме» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии.

Аталанта
РомаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Верону»

Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Ромы» отличились Тэмми Абрахам (1-я и 82-я минуты), Николо Дзаньоло (27) и Крис Смоллинг (72). Единственный гол «Аталанты» забил Луис Муриэль (45+1). На 68-й минуте после консультации с системой видеопомощи арбитрам (VAR) был отменен гол Дувана Сапаты.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте матча вместо Марио Пашалича.

«Аталанта», набравшая 37 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда прервала победную серию в первенстве страны, состоявшую из шести матчей. «Рома» с 31 очком поднялась на пятую строчку.

В следующем матче «Аталанта» 21 декабря сыграет на выезде с «Дженоа», «Рома» днем позже примет «Сампдорию».

Аталанта
1:4
Первый тайм: 1:2
Рома
 Страстный поцелуй Медведевой и Милохина: видео
Загитова опубликовала видео танца в откровенном бикини
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь