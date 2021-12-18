Миранчук не спас «Аталанту» от разгрома в игре с «Ромой»
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» проиграли «Роме» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии.
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Футболисты «Аталанты» проиграли «Роме» в домашнем матче 18-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе «Ромы» отличились Тэмми Абрахам (1-я и 82-я минуты), Николо Дзаньоло (27) и Крис Смоллинг (72). Единственный гол «Аталанты» забил Луис Муриэль (45+1). На 68-й минуте после консультации с системой видеопомощи арбитрам (VAR) был отменен гол Дувана Сапаты.
Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук вышел на поле на 64-й минуте матча вместо Марио Пашалича.
«Аталанта», набравшая 37 очков, идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда прервала победную серию в первенстве страны, состоявшую из шести матчей. «Рома» с 31 очком поднялась на пятую строчку.
В следующем матче «Аталанта» 21 декабря сыграет на выезде с «Дженоа», «Рома» днем позже примет «Сампдорию».