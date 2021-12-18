«Лейпциг» впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги

«Лейпциг» на своём поле проиграл «Арминии» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Ред булл арена».

Оба гола были забиты после перерыва. Отличились немецкий нападающий «Арминии» Янни Зерра и японский полузащитник Масая Окугава.

При этом с 70-й минуты «Лейпциг» играл в большинстве. Прямую красную карточку получил форвард «Арминии» Фабиан Клос.

Для «Лейпцига» поражение стало первым под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. До этого команда дома разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:1) и сыграла на выезде вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Тедеско дебютировал в «Лейпциге» крупной победой над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.