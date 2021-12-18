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22:16 (мск), источник: Life.ru

«Лейпциг» впервые проиграл при Тедеско, дома уступив одному из аутсайдеров Бундеслиги

В турнирной таблице команда идет на девятой позиции, набрав в 17 матчах 22 очка.

Лейпциг
АрминияЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

«Лейпциг» на своём поле проиграл «Арминии» в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу со счётом 0:2. Встреча прошла на стадионе «Ред булл арена».

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Оба гола были забиты после перерыва. Отличились немецкий нападающий «Арминии» Янни Зерра и японский полузащитник Масая Окугава.

При этом с 70-й минуты «Лейпциг» играл в большинстве. Прямую красную карточку получил форвард «Арминии» Фабиан Клос.

Для «Лейпцига» поражение стало первым под руководством бывшего тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско. До этого команда дома разгромила «Боруссию» из Мёнхенгладбаха (4:1) и сыграла на выезде вничью с «Аугсбургом» (1:1).

Тедеско дебютировал в «Лейпциге» крупной победой над «Боруссией» из Мёнхенгладбаха.

В турнирной таблице чемпионата Германии «Лейпциг» с 22 очками занимает девятое место. «Арминия», набравшая 16 баллов, идёт на предпоследней, 17-й позиции.

РБ Лейпциг
0:2
Первый тайм: 0:0
Арминия
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