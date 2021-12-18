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18 декабря, источник: Чемпионат.com

«Ювентус» обыграл «Болонью» и поднялся в зону еврокубков Серии А

Сегодня, 18 декабря, в рамках 18-го тура итальянской Серии А «Болонья» на своём поле играла с «Ювентусом».

Болонья
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021
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Встреча проходила на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье и завершилась победой гостевой команды со счётом 2:0.

Счёт на 6-й минуте с передачи Федерико Бернардески открыл нападающий туринцев Альваро Мората. На 69-й минуте Хуан Куадрадо откликнулся на пас того же Мораты и удвоил преимущество гостей. 2:0 — победа «Ювентуса».

«Ювентус» набрал в итальянской Серии А 31 очко и поднялся на шестую строчку турнирной таблицы. «Болонья» (24) — идёт на 10-м месте.

В следующем туре команда Массимилиано Аллегри в домашнем матче встретится с «Кальяри». Подопечные Синиши Михайловича сыграют с «Сассуоло» в гостях.

Болонья
0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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