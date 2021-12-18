«Арсенал» разгромил на выезде «Лидс», Мартинелли оформил дубль

Гости одержали победу — 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий «канониров» Габриэл Мартинелли, ему ассистировал Александр Ляказетт.

На 28-й минуте Мартинелли оформил дубль, голевую передачу сделал Гранит Джака. На 42-й минуте форвард «Арсенала» Букайо Сака довёл счёт до разгромного.

На 75-й минуте нападающий «павлинов» Рафинья реализовал 11-метровый в ворота гостей. За шесть минут до окончания основного времени матча гол забил полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу, ассистентом выступил Мартин Эдегор.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Эдвард Смит и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джон Брукс.