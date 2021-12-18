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18 декабря, источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил на выезде «Лидс», Мартинелли оформил дубль

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Арсенал».

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Источник: Reuters

Гости одержали победу — 4:1.

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился нападающий «канониров» Габриэл Мартинелли, ему ассистировал Александр Ляказетт.

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На 28-й минуте Мартинелли оформил дубль, голевую передачу сделал Гранит Джака. На 42-й минуте форвард «Арсенала» Букайо Сака довёл счёт до разгромного.

На 75-й минуте нападающий «павлинов» Рафинья реализовал 11-метровый в ворота гостей. За шесть минут до окончания основного времени матча гол забил полузащитник «Арсенала» Эмиль Смит-Роу, ассистентом выступил Мартин Эдегор.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Андре Марринер. Ему помогали ассистенты Эдвард Смит и Скотт Леджер. Резервный рефери — Джон Брукс.

«Арсенал» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» за 17 матчей заработал 16 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити», в активе «горожан» 41 очко после 17 туров.

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Арсенал
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