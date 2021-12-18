«Барселона» обыграла «Эльче» благодаря голу Нико Гонсалеса на 85-й минуте матча

Счёт был открыт в первом тайме. На 16-й минуте отличился полузащитник каталонцев Ферран Жутльга, ему ассистировал Усман Дембеле. На 19-й минуте гол забил хавбек сине-гранатовых Гави, результативную передачу сделал Клеман Лангле.

На 62-й минуте результативный удар нанёс нападающий гостей Тете, ассист на счету Лукаса Бое. На 63-й минуте забил форвард «Эльче» Пере Милья, голевой пас отдал Тете.

«Барселона» набрала 27 очков в 17 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Эльче» за 17 матчей заработал 15 очков, команда располагается на 16-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях «Реал», в активе «сливочных» 42 очка после 17 туров.