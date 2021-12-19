«Манчестер Сити» предложил Агуэро должность в клубе
Нападающий Серхио Агуэро, который недавно объявил о завершении карьеры, может вернуться в «Манчестер Сити».
Манчестер Сити
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Нападающий Серхио Агуэро, который недавно объявил о завершении карьеры, может вернуться в «Манчестер Сити».
Клуб предложил аргентинцу должность посла «горожан». Серхио пока не дал ответа руководству своего экс-клуба, сообщает ESPN.
Также сообщается, что некоторые телевизионные каналы предложили Агуэро поработать экспертом. Названия каналов пока не афишируется.
В конце октября во время матча чемпионата Испании с «Алавесом» 33-летнему аргентинцу стало плохо. Футболиста «Барселоны» доставили в больницу, где обнаружили проблемы с сердцем.
Агуэро является лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити» (260 мячей). Перед стартом нынешнего сезона он перешел в «Барселону».