«Манчестер Сити» предложил Агуэро должность в клубе

Клуб предложил аргентинцу должность посла «горожан». Серхио пока не дал ответа руководству своего экс-клуба, сообщает ESPN.

Также сообщается, что некоторые телевизионные каналы предложили Агуэро поработать экспертом. Названия каналов пока не афишируется.

В конце октября во время матча чемпионата Испании с «Алавесом» 33-летнему аргентинцу стало плохо. Футболиста «Барселоны» доставили в больницу, где обнаружили проблемы с сердцем.