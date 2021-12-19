«Барселона» едва не опозорилась, Тедеско снова не смог обыграть аутсайдера, Миранчук не спас «Аталанту»

Испания: время молодых

Футбол Испания 2021/2022 Тур 18, 18.12.2021, 20:30 Барселона 3 Эльче 2

Хави на предматчевой пресс-конференции в очередной раз напомнил о том, что «Барселона» обязана бороться за титулы и заметил: шансы выиграть ла лигу сохраняются. Понятно, что это лишь часть выступления тренера сине-гранатовых, но зацепились за самое громкое, и об этом не могли не спросить возглавляющего лидирующий «Реал» Карло Анчелотти.

Итальянец, как настоящий дипломат, заявил, что на месте Хави сказал бы то же самое, и отметил наличие у «Барсы» потенциала для роста. Вместе с тем Анчелотти дал понять: прямым конкурентом каталонцы сейчас не являются, и смотреть нужно на тех, кто находится в таблице выше — «Севилью», «Бетис» и «Атлетико».

Все справедливо, а доказать обратное Хави может только игрой и результатами, и против никогда не побеждавшего на «Камп Ноу» соперника, несмотря на драматичный сценарий, получалось многое. Странно только, что в три защитника сине-гранатовые решили сыграть против «Эльче», а не в недавнем судьбоносном матче с «Баварией», где это напрашивалось.

Как бы там ни было, в субботней игре соперник держался до успеха Хутглы, который открыл счет голам в ла лиге в день своего дебюта в основном составе. Форварду уже 22 года, но травма Депая дала ему шанс, а успех в товарищеской игре с «Бока Хуниорс» гарантировал доверие тренера. То, что давно есть у 17-летнего Гави, который после классного соло забил первый мяч на профессиональном уровне.

После таких моментов кажется, что светлое будущее сине-гранатовых все ближе, ведь Гави — уже четвертый после Нико Гонсалеса, Ансу Фати и Эззалзули игрок, родившийся в 2000 году или позже и уже забивавший в ла лиге. И это еще не отличался продолжающий лечение обладатель приза лучшему молодому футболисту Европы Педри. Только молодость — это еще и нестабильность и отсутствие запаса прочности.

Пропустив, хозяева вдруг поплыли. Коллективное сумасшествие в обороне привело к тому, что при банальной подаче с фланга сгрудившиеся в центре защитники оставили Милью напротив пустого угла. С одной стороны, при счете 2:2 «Барсу» стало немного жаль. Она ведь пережила потерю очков в гостях у «Осасуны», но такие ситуации — проверка на зрелость.

Теперь можно говорить, что команда Хави выучила урок прошлого тура. Она упустила несколько верных моментов, включая промах мимо пустого угла и вынос защитника с линии ворот. Но в итоге использовавший свой второй шанс и вколотивший мяч под перекладину Гонсалес принес «Барсе» первую с 27 ноября победу, которая может повысить уверенность молодой команды. Это не менее важно, чем наличие мастерства, которое позволило Гави отдать невероятно хладнокровный и мудрый для своего возраста ключевой голевой пас.

Англия: несчастный «Лидс»

Футбол Англия 2021/2022 Тур 18, 18.12.2021, 20:30 Лидс 1 Арсенал 4

Из-за стремительного распространения коронавируса в АПЛ субботний матч в Лидсе сначала получил статус центрального, а потом — единственного. Игру «Астон Виллы» и «Бернли» отменили за несколько часов до стартового свистка из-за увеличившегося количества положительных тестов в команде из Бирмингема.

У Марсело Бьельсы ситуация не лучше, и после 0:7 от «Манчестер Сити» ему требовалось не только привести команду в чувство, но и собрать состав из оставшихся в наличии футболистов. Например, в запасе значились только игроки из молодежной и юношеской команд, включая 15-летнего Арчи Грэя. На этом фоне «Арсенал» смотрелся островком стабильности, и Микель Артета четвертый раз подряд выставил один и тот же стартовый состав. В него так и не вернулся отстраненный по дисциплинарным причинам Обамеянг, который, по слухам, будет работать индивидуально вплоть до отъезда на Кубок Африки.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXojx5nK6W9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arsenal Official (@arsenal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Без теперь уже бывшего капитана «канониры» выглядят более чем уверенно, а Габриэл Мартинелли набрал фантастическую форму. Сделавший дубль бразилец ярче всех проявил себя в первом тайме, по ходу которого лондонцы нанесли 11 ударов в створ ворот, и забил исторический — 7000-й гол — своей команды в высшем английском дивизионе. У «Лидса» же был только один шанс навязать борьбу, однако эффектное соло Рафиньи завершилось ударом в сантиметрах от штанги. Свой мяч он забил только с пенальти, когда сомнений относительно третьей подряд победы «Арсенала» уже не возникало.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXoiaB3qRmu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXoiaB3qRmu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXoiaB3qRmu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Arsenal Official (@arsenal)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Италия: идеальный план Моуринью

Классный матч Алексея Миранчука против «Вероны» не гарантировал ему место в стартовом составе, и в субботу Джан Пьеро Гасперини сделал выбор в пользу Иличича. Игра же началась со сверхбыстрого гола, который вызвал недовольство хозяев, считавших, что Эбрахам перед своим ударом нарушил правил на Джимсити. Только рухнуть на газон защитник решил спустя секунду после легкого контакта с рукой соперника, и это, возможно, не убедило указавшего на центр арбитра и смотревших повторы видеоассистентов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXoKcSkr5MV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXoKcSkr5MV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXoKcSkr5MV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 18, 18.12.2021, 17:00 Аталанта 1 Рома 4

Первый тайм, как и вся встреча, шел по сценарию Жозе Моуринью. «Рома» значительно больше времени проводила в обороне, но при этом исключительно опасно контратаковала. В итоге Дзаньоло заставил ошибиться Джимсити, после чего невезучего защитника поменяли на Муриэля. И как раз колумбиец вернул бергамасков к жизни дальним ударом, трансформировавшимся в автогол Кристанте.

Миранчук появился на поле на 64-й минуте и активно включился в игру. Дважды пробил с дальней дистанции, после чего не сумел нанести удар с разворота из пределов штрафной. Возможно, настойчивость нашего легионера, в конце концов, принесла бы успех, однако «Аталанта» в течение нескольких минут получила двойной удар. Гол хозяев отменили из-за офсайда, и практически сразу Верету выдал результативную подачу со штрафного в направлении Смоллинга. А второй в матче гол Эбрахама стал контрольным выстрелом по «Аталанте», которая с 3 октября не проигрывала на протяжении десяти туров.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXoUOkSL7aG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXoUOkSL7aG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXoUOkSL7aG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Roma (@officialasroma)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 18, 18.12.2021, 20:00 Болонья 0 Ювентус 2

Самообладанию Массисмилиано Аллегри можно позавидовать. Два самых творческих футболиста — Дибала и Кьеза — травмированы. Упущена победа в Венеции, однако тренер «Старой синьоры» говорит, что после Нового года все может поменяться, у команды есть 21 матч для исправления положения, а отставание от захромавшего «Наполи» сократилось.

И, похоже, Аллегри удалось достучаться до своих футболистов. В туманной Болонье, что породило массу шуток на тему «Сайлент Хилл», «Ювентус» был прекрасно виден. Бодрая игра в исполнении гостей началась с быстрого гола Мораты, который организовал блестящим пасом Бернардески, после чего «бьянконери» уверенно контролировали события на поле.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXodxMLL7m4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXodxMLL7m4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXodxMLL7m4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выстрел Куадрадо в дальний верхний угол стал украшением вечера, заставив Аллегри счастливо улыбнуться. Теперь туринцам важно набрать три очка против «Кальяри» и запастись уверенностью перед сложнейшим январским отрезком. Он начнется сражением с «Наполи», после чего туринцев ждут еще несколько матчей повышенной сложности. С «Ромой» и «Миланом» в серии А и с «Интером» — в Суперкубке Италии.

Германия: день сюрпризов

Футбол Германия 2021/2022 Тур 17, 18.12.2021, 17:30 РБ Лейпциг 0 Арминия 2

Доменико Тедеско предстоит серьезная работа во время зимней паузы, а разгром менхенгладбахской «Боруссии» в день дебюта экс-тренера «Спартака» не стал переломным моментом. После этого «Лейпциг» встречался с теми, кто сражается за выживание, и, набрав в двух турах всего одно очко, в случае воскресного успеха «Кельна» может опуститься на десятое место.

Упущенную победу над «Аугсбургом» можно было объяснить неудачным стечением обстоятельств и глупейшим пенальти в концовке. Однако встреча с занимающей 17-е место «Арминией» продемонстрировала глубину кризиса «Лейпцига». «Быки» создали минимум моментов, тогда как гости еще до первого гола отметились отмененным из-за небольшого офсайда взятием ворот, а удвоили преимущество, оставшись в меньшинстве.

«Хоффенхайм» мог выйти на третье место и стать главным преследователем Дортмунда, но потерял очки против проигравшей четыре раза подряд менхенгладбахской «Боруссии». В то же время «деревенских» стоит похвалить за характер, ведь в среду они в концовке отыграли два мяча у «Байера», а сейчас спаслись в добавленное арбитром время. Но все равно это неудача, и в воскресенье в лигочемпионский квартет может вернуться претендующий на звание главной сенсации сезона «Фрайбург».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXoh3BxoEK-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXoh3BxoEK-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXoh3BxoEK-/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

День сюрпризов завершился фиаско дортмундской «Боруссии». Команда Марко Розе выиграла первый тайм, однако провалилась после перерыва. Два гола «Герты» за шесть минут заставили гостей нервничать и рисковать. Все это увеличило количество ошибок, и одна из них закончилась тем, что у Рихтера было две попытки, чтобы отправить желто-черных в нокаут. На турнирном экваторе Дортмунд отстал от «Баварии» уже на девять очков, что в бундеслиге обычно равносильно приговору даже для намеков на турнирную интригу.

Статистика дня

3-й командой, забившей более 7000 голов в высшем английском дивизионе с момента его создания в 1888 году, стал «Арсенал». Ранее исторической отметки достигли «Эвертон» (7139) и «Ливерпуль» (7069).

19 раз встречались с «Болоньей» команды Массимилиано Аллегри и не потерпели ни одного поражения (+15=4).

19 мячей забил в этом году в ла лиге нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. Он самый результативный испанский футболист в чемпионатах топ-5.