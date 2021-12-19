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01:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Севилья» вырвала победу у «Атлетико» на 89-й минуте

Cегодня, 19 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико».

Севилья
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Источник: Reuters
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Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев — 2:1.

Счёт в матче был открыт в первом тайме. Иван Ракитич с передачи Карима Рекика вывел хозяев вперёд.

Защитник «Атлетико» Фелипе сравнял счёт до перерыва в матче с углового. Ему ассистировал Тома Лемар.

На 89-й минуте Лукас Окампос принёс «Севилье» победу.

«Севилья» с 37 очками остаётся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Атлетико» (29) — пятый.

Лидером соревнований является мадридский «Реал» (42).

Севилья
2:1
Первый тайм: 1:1
Атлетико
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