«Севилья» вырвала победу у «Атлетико» на 89-й минуте
Cегодня, 19 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико».
Севилья
АтлетикоЧемпионат Испании: таблица и календарь
Cегодня, 19 декабря, в рамках 18-го тура чемпионата Испании встречались «Севилья» и мадридский «Атлетико».
Встреча проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье и завершилась победой хозяев — 2:1.
Счёт в матче был открыт в первом тайме. Иван Ракитич с передачи Карима Рекика вывел хозяев вперёд.
Защитник «Атлетико» Фелипе сравнял счёт до перерыва в матче с углового. Ему ассистировал Тома Лемар.
На 89-й минуте Лукас Окампос принёс «Севилье» победу.
«Севилья» с 37 очками остаётся на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. «Атлетико» (29) — пятый.
Лидером соревнований является мадридский «Реал» (42).