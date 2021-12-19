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13:29 (мск), источник: Sports.Ru

Сколько же новых лиц в «Барселоне»: матч с «Эльче» вытащили Жуджла, Гави и Нико. Вы знаете всю эту молодежь?

Знакомимся с новыми лицами.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Хави начал в «Барселоне» не без проблем: в первых шести матчах у нового тренера было всего две победы и вылет в Лигу Европы. Главный плюс пока тот же, что и у Роналда Кумана — Хави доверяет молодым.

И они оправдывают. В новом матче против «Эльче» все три мяча забили выпускники академии: Гави, Ферран Жуджла и Нико Гонсалес — благодаря этому победили со счетом 3:2 (было нервно: преимущество в два мяча упустили за две минуты в середине второго тайма, но вырвали победу на 85-й). На счету Гави еще и голевая передача на победный гол.

Кстати, это первый случай с 2014-го, когда за «Барсу» в одном матче забили сразу три испанских игрока.

«Барселона» стала первым клубом Ла Лиги, за который в этом сезоне забили сразу четыре футболиста, родившиеся в 2000-м или позже. Собственно, отличились Ансу Фати (3 гола), Нико Гонсалес (2), Абде Эззальзули и Гави (оба — 1). Самое время знакомиться с новыми героями «Барселоны» ближе и запоминать их в лицо.

Гави (полузащитник, 17 лет)

Главная молодая звездочка «Барсы», с самого начала сезона неожиданно ворвавшийся в состав. Пабло Гавира уже даже дебютировал в сборной Испании. Больше него при Хави играют только Тер Стеген, Бускетс и Френки Де Йонг. А на сайте клуба до сих пор нет профиля Гави.

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Нико Гонсалес (полузащитник, 19 лет)

Сын легенды «Депортиво» — Франа Гонсалеса. На парня претендовал и «Реал», но он выбрал «Барсу». Нико долго играл в одной команде с Ансу Фати, Эриком Гарсией, Таке Кубо. Гонсалеса называют наследником Бускетса (они похожи даже по антропометрии — оба высокие и скорее долговязые), но пока он действует ближе к атаке. У Нико уже два гола и ассист.

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Любопытный факт: Гонсалес признался, что вообще не хотел идти в футбол. «Чаще всего дети футболистов пинают мяч с двух-трех лет. Я впервые попал на тренировку в шесть или даже семь лет — и весь первый раз проплакал в машине». Но в итоге у Нико появились друзья — и он втянулся.

Ферран Жуджла (нападающий, 22 года)

Капитан молодежки «Эспаньола» перешел в «Барсу» этим летом. За дубль у него четыре гола и четыре ассиста в 15 матчах. Но поворотным моментом стала игра за Кубок Марадоны против «Боки»: Ферран в ней забил единственный гол каталонцев.

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На «Эльче» Хави выпустил Жуджлу в основе — и 22-летний нападающий сразу забил. Ферран может сыграть и в центре атаки, и на краю — самые проблемные позиции в нынешней «Барселоне».

Абде Эззальзули (нападающий, 20 лет)

Еще один молодой игрок, но не совсем продукт академии «Барсы» — в конце августа он пришел из «Хераклеса». После первого гола за основу (в ворота «Осасуны») Хави назвал вингера «убийцей, чудом, сюрпризом». У парня уже шесть матчей за главную команду — три в основе.

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Юсуф Демир (нападающий, 18 лет)

Летом австриец пришел из «Рапида» — по позиции он правый вингер, левша. По позиции мог заменить Месси — и даже стал самым молодым дебютантом-легионером после Лео. Юсуф сыграл уже девять матчей за «Барсу», правда пока так и не забил.

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Демир в аренде, но «Барселона», скорее всего, не выкупит его за 10 млн евро. Пишут, что молодого игрока отправят назад прямо зимой. Говорят, на него уже претендуют клубы Бундеслиги.

Ильяс Ахомаш (нападающий, 17 лет)

Ильяс сыграл в первом матче Хави. 17-летний вингер попал в состав благодаря фееричной игре за «Барсу Б» в одном конкретном матче. Когда основа играла вничью с «Сельтой» под руководством Серхи Бархуана, дубль дома громил вторую команду «Севильи». Ахомаш сделал дубль, а на трибуне в это время сидел только-только приехавший в Барселону Хави.

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Алекс Бальде (левый защитник, 18 лет)

При Кумане играл на позиции левого защитника, пока Жорди Альба в начале сезона был травмирован. Потом Бальде и сам получил травму, только сейчас возвращается — сыграл в Кубке Марадоны.

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К кому еще посмотреться:

  • Альваро Санс (20 лет, опорник, два матча в заявке);
  • Алекс Кольядо (22 года, вингер, не может играть);
  • Арнау Комас (21 год, защитник);
  • Мика Мармоль (20 лет, защитник);
  • Гильем Жайме (правый защитник, 22 года).

Максим Полтавец

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