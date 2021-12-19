Сколько же новых лиц в «Барселоне»: матч с «Эльче» вытащили Жуджла, Гави и Нико. Вы знаете всю эту молодежь?
Знакомимся с новыми лицами.
Знакомимся с новыми лицами.
Хави начал в «Барселоне» не без проблем: в первых шести матчах у нового тренера было всего две победы и вылет в Лигу Европы. Главный плюс пока тот же, что и у Роналда Кумана — Хави доверяет молодым.
И они оправдывают. В новом матче против «Эльче» все три мяча забили выпускники академии: Гави, Ферран Жуджла и Нико Гонсалес — благодаря этому победили со счетом 3:2 (было нервно: преимущество в два мяча упустили за две минуты в середине второго тайма, но вырвали победу на 85-й). На счету Гави еще и голевая передача на победный гол.
«Барселона» стала первым клубом Ла Лиги, за который в этом сезоне забили сразу четыре футболиста, родившиеся в 2000-м или позже. Собственно, отличились Ансу Фати (3 гола), Нико Гонсалес (2), Абде Эззальзули и Гави (оба — 1). Самое время знакомиться с новыми героями «Барселоны» ближе и запоминать их в лицо.
Главная молодая звездочка «Барсы», с самого начала сезона неожиданно ворвавшийся в состав. Пабло Гавира уже даже дебютировал в сборной Испании. Больше него при Хави играют только Тер Стеген, Бускетс и Френки Де Йонг. А на сайте клуба до сих пор нет профиля Гави.
Сын легенды «Депортиво» — Франа Гонсалеса. На парня претендовал и «Реал», но он выбрал «Барсу». Нико долго играл в одной команде с Ансу Фати, Эриком Гарсией, Таке Кубо. Гонсалеса называют наследником Бускетса (они похожи даже по антропометрии — оба высокие и скорее долговязые), но пока он действует ближе к атаке. У Нико уже два гола и ассист.
Любопытный факт: Гонсалес признался, что вообще не хотел идти в футбол. «Чаще всего дети футболистов пинают мяч с двух-трех лет. Я впервые попал на тренировку в шесть или даже семь лет — и весь первый раз проплакал в машине». Но в итоге у Нико появились друзья — и он втянулся.
Капитан молодежки «Эспаньола» перешел в «Барсу» этим летом. За дубль у него четыре гола и четыре ассиста в 15 матчах. Но поворотным моментом стала игра за Кубок Марадоны против «Боки»: Ферран в ней забил единственный гол каталонцев.
На «Эльче» Хави выпустил Жуджлу в основе — и 22-летний нападающий сразу забил. Ферран может сыграть и в центре атаки, и на краю — самые проблемные позиции в нынешней «Барселоне».
Еще один молодой игрок, но не совсем продукт академии «Барсы» — в конце августа он пришел из «Хераклеса». После первого гола за основу (в ворота «Осасуны») Хави назвал вингера «убийцей, чудом, сюрпризом». У парня уже шесть матчей за главную команду — три в основе.
Летом австриец пришел из «Рапида» — по позиции он правый вингер, левша. По позиции мог заменить Месси — и даже стал самым молодым дебютантом-легионером после Лео. Юсуф сыграл уже девять матчей за «Барсу», правда пока так и не забил.
Демир в аренде, но «Барселона», скорее всего, не выкупит его за 10 млн евро. Пишут, что молодого игрока отправят назад прямо зимой. Говорят, на него уже претендуют клубы Бундеслиги.
Ильяс сыграл в первом матче Хави. 17-летний вингер попал в состав благодаря фееричной игре за «Барсу Б» в одном конкретном матче. Когда основа играла вничью с «Сельтой» под руководством Серхи Бархуана, дубль дома громил вторую команду «Севильи». Ахомаш сделал дубль, а на трибуне в это время сидел только-только приехавший в Барселону Хави.
При Кумане играл на позиции левого защитника, пока Жорди Альба в начале сезона был травмирован. Потом Бальде и сам получил травму, только сейчас возвращается — сыграл в Кубке Марадоны.
К кому еще посмотреться:
Максим Полтавец