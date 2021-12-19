Гави покорил достижение Месси в «Барселоне»

Гави стал третьим в списке самых молодых авторов голов за «Барселону». Свой гол форвард забил в возрасте 17 лет и 135 дней. По этому показателю он опередил аргентинского форварда Лионеля Месси (17 лет и 331 день). Самыми молодыми авторами голов за каталонский клуб являются Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).