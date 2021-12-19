Гави покорил достижение Месси в «Барселоне»
Нападающий «Барселоны» Гави покорил достижение Лионеля Месси, сообщает Marca. Гави забил свою дебютный гол за сине-гранатовых в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Эльче».
Нападающий «Барселоны» Гави покорил достижение Лионеля Месси, сообщает Marca. Гави забил свою дебютный гол за сине-гранатовых в матче 18-го тура чемпионата Испании с «Эльче».
Гави стал третьим в списке самых молодых авторов голов за «Барселону». Свой гол форвард забил в возрасте 17 лет и 135 дней. По этому показателю он опередил аргентинского форварда Лионеля Месси (17 лет и 331 день). Самыми молодыми авторами голов за каталонский клуб являются Ансу Фати (16 лет и 304 дня) и Боян Кркич (17 лет и 53 дня).
Сам матч завершился победой «Барселоны» со счётом 3:2.
В нынешнем сезоне Гави принял участие в 21 матчах за «Барселону» во всех турнирах (15 — чемпионат, 6 — Лига чемпионов), в которых забил 1 гол и сделал две голевые передачи. Контракт футболиста истекает летом 2023 года, Transfermarkt оценивает испанского игрока в € 25 млн.