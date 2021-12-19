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12:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Тадич побил рекорд Месси по количеству результативных передач за календарный год

Нападающий амстердамского «Аякса» Душан Тадич опередил форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси по числу результативных передач за календарный год.

Аякс
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Источник: AFP 2021

В матче 16-го тура чемпионата Нидерландов сезона-2021/2022 форвард «Аякса» отдал 37-ю голевую передачу за 2021 год. Таким образом, Тадич побил рекорд, принадлежавший Месси. В 2011 году аргентинский футболист, выступавший за «Барселону», ассистировал партнёрам по команде 36 раз.

Напомним, Тадич выступает за амстердамский «Аякс» с 2018 года. Контракт 33-летнего сербского футболиста с нидерландской командой рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Тадич принял участие в 16 матчах чемпионата Нидерландов, забил 6 голов и отдал 11 результативных передач.

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