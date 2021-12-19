У «Челси» 2 вратаря и 4 полевых игрока в запасе на матч с «Вулвз». АПЛ отказала в переносе игры
«Челси» объявил состав на матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
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«Челси» объявил состав на матч 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».
В запас «синих» попали лишь шесть игроков — 4 полевых (Маланг Сарр, Матео Ковачич, Сауль и Росс Баркли) и 2 вратаря (Кепа Аррисабалага и Маркус Беттинелли).
В стартовом составе лондонского клуба выйдут Менди, Джеймс, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Алонсо, Канте, Зиеш, Чалоба, Маунт и Пулишич.
Напомним, что «Челси» просил отложить сегодняшнюю игру, но АПЛ отказала. Ранее ковид в команде обнаружили у Ромелу Лукаку, Тимо Вернера, Бена Чилуэлла и Каллума Хадсона-Одои.