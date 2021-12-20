Над Кокориным издеваются в Италии. Придумали шутки и специальный хэштег, надеются, что ему поможет Путин

Успехи Кокорина во Флоренции настолько «впечатляют», что местные болельщики придумали специальный хэштег — #KOKOMANIA, — которым сопровождают ироничные панегирики российскому форварду. Sport24 отобрал самые забавные твиты иностранцев про Кокорина.

«— Почему ты так приоделся, Гомер?— Сегодня играет Кокорин, мальчик».

«Если Кокорин не забьет 17 голов в ворота “Беневенто”, то стоит подумать о расторжении его контракта. Но так, неохотно подумать».

«Кокорин — слишком большая величина для футбола, его категория выше, чем у всех остальных. Именно поэтому он решил выходить на поле в меховых тапочках, а не в бутсах. Проявите уважение к 9-му номеру из будущего».

Без шуток про Владимира Путина тоже не обошлось! «Прибывает помощь Кокорину», — написал болельщик @SimonVannini, прикрепив к посту гифку с Путиным на медведе.

«Кокорин в очередной раз продемонстрировал свою человечность, не забив более слабому сопернику. И он делает так всегда».

Еще один болельщик встретил Кокорина на улице и обратил внимание на его необычные ботинки. «КокоКарро в этой обуви невозможно остановить!» — ответил ему все тот же @SimonVannini.