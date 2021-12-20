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11:13 (мск), источник: Sport24

Над Кокориным издеваются в Италии. Придумали шутки и специальный хэштег, надеются, что ему поможет Путин

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» почти год назад — 27 января 2021 года из московского «Спартака» за 4,5 миллиона евро. С тех пор Александр сыграл за «фиалок» лишь 119 минут в Серии A и не отметился результативными действиями.

ФиорентинаЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Успехи Кокорина во Флоренции настолько «впечатляют», что местные болельщики придумали специальный хэштег — #KOKOMANIA, — которым сопровождают ироничные панегирики российскому форварду. Sport24 отобрал самые забавные твиты иностранцев про Кокорина.

«— Почему ты так приоделся, Гомер?— Сегодня играет Кокорин, мальчик».

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«Если Кокорин не забьет 17 голов в ворота “Беневенто”, то стоит подумать о расторжении его контракта. Но так, неохотно подумать».

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«Кокорин — слишком большая величина для футбола, его категория выше, чем у всех остальных. Именно поэтому он решил выходить на поле в меховых тапочках, а не в бутсах. Проявите уважение к 9-му номеру из будущего».

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Без шуток про Владимира Путина тоже не обошлось! «Прибывает помощь Кокорину», — написал болельщик @SimonVannini, прикрепив к посту гифку с Путиным на медведе.

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«Кокорин в очередной раз продемонстрировал свою человечность, не забив более слабому сопернику. И он делает так всегда».

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Еще один болельщик встретил Кокорина на улице и обратил внимание на его необычные ботинки. «КокоКарро в этой обуви невозможно остановить!» — ответил ему все тот же @SimonVannini.

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В воскресенье «Фиорентина» в матче 18-го тура чемпионата Италии сыграла вничью с «Сассуоло», голами в составе флорентийцев отметились Душан Влахович и Лукас Торрейра. Кокорин провел весь матч на скамейке запасных — расчехлять хэштег #KOKOMANIA фанатам, к сожалению, не пришлось.

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