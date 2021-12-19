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20:34 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» одержал 34-ю победу в АПЛ в 2021 году, установив новый рекорд

«Манчестер Сити» установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству побед в календарном году.

Манчестер Сити
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В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ньюкасл» (4:0). Эта победа стала для «горожан» 34-й в 2021 году.

Предыдущий рекорд принадлежал «Ливерпулю» — 33 победы в 1982 году.

Ньюкасл Юнайтед
0:4
Первый тайм: 0:2
Манчестер Сити
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