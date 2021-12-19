«Манчестер Сити» одержал 34-ю победу в АПЛ в 2021 году, установив новый рекорд
«Манчестер Сити» установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству побед в календарном году.
Манчестер Сити
Ньюкасл ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
«Манчестер Сити» установил новый рекорд чемпионата Англии по количеству побед в календарном году.
В воскресенье команда Хосепа Гвардиолы разгромила «Ньюкасл» (4:0). Эта победа стала для «горожан» 34-й в 2021 году.
Предыдущий рекорд принадлежал «Ливерпулю» — 33 победы в 1982 году.