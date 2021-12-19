«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии

В составе лондонского клуба отличились Гарри Кейн (13-я минута) и Сон Хын Мин (74). У гостей забитыми мячами отметились Диогу Жота (35) и Эндрю Робертсон (70). На 77-й минуте главный арбитр встречи Пол Тирни после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение удалить Робертсона с поля.

Ранее девять игроков «Тоттенхэма», а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским «Ренном», который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с «Лестером», запланированная на четверг.

Футбол Англия 2021/2022 Тур 18, 19.12.2021, 17:00 Вулверхэмптон 0 Челси 0

В других матчах игрового дня «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0), «Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (0:0). Запланированная на воскресенье встреча между ливерпульским «Эвертоном» и «Лестером» была перенесена из-за вспышки коронавируса в лестерской команде.