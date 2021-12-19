«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии
ТАСС, 19 декабря. «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
ТАСС, 19 декабря. «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе лондонского клуба отличились Гарри Кейн (13-я минута) и Сон Хын Мин (74). У гостей забитыми мячами отметились Диогу Жота (35) и Эндрю Робертсон (70). На 77-й минуте главный арбитр встречи Пол Тирни после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение удалить Робертсона с поля.
Ранее девять игроков «Тоттенхэма», а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским «Ренном», который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с «Лестером», запланированная на четверг.
В других матчах игрового дня «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0), «Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (0:0). Запланированная на воскресенье встреча между ливерпульским «Эвертоном» и «Лестером» была перенесена из-за вспышки коронавируса в лестерской команде.
«Тоттенхэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии с 26 очками после 15 матчей, «Ливерпуль» идет вторым, набрав 41 очко в 18 играх. В следующем матче «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Лидсом», обе игры состоятся 26 декабря.