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21:58 (мск), источник: ТАСС

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Ливерпулем» в матче чемпионата Англии

ТАСС, 19 декабря. «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Ливерпулем» со счетом 2:2 в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу.

Тоттенхэм Хотспур
ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В составе лондонского клуба отличились Гарри Кейн (13-я минута) и Сон Хын Мин (74). У гостей забитыми мячами отметились Диогу Жота (35) и Эндрю Робертсон (70). На 77-й минуте главный арбитр встречи Пол Тирни после использования системы видеоассистента рефери (VAR) принял решение удалить Робертсона с поля.

Ранее девять игроков «Тоттенхэма», а также несколько сотрудников клуба заразились коронавирусом. Был отменен матч Лиги конференций с французским «Ренном», который должен был пройти на прошлой неделе, и перенесена встреча чемпионата Англии с «Лестером», запланированная на четверг.

Футбол

Англия 2021/2022
Тур 18, 19.12.2021, 17:00

Вулверхэмптон0Челси0

В других матчах игрового дня «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Ньюкасл» (4:0), «Вулверхэмптон» дома сыграл вничью с лондонским «Челси» (0:0). Запланированная на воскресенье встреча между ливерпульским «Эвертоном» и «Лестером» была перенесена из-за вспышки коронавируса в лестерской команде.

«Тоттенхэм» занимает седьмое место в чемпионате Англии с 26 очками после 15 матчей, «Ливерпуль» идет вторым, набрав 41 очко в 18 играх. В следующем матче «Тоттенхэм» примет «Кристал Пэлас», «Ливерпуль» встретится на своем поле с «Лидсом», обе игры состоятся 26 декабря.

Тоттенхэм Хотспур
2:2
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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