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01:03 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» победил «Милан» и вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

ТАСС, 20 декабря. «Наполи» в гостях со счетом 1:0 обыграл «Милан» в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро».

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Источник: AP 2021

Единственный гол забил Элиф Элмас (5-я минута). «Наполи» не проигрывает «Милану» в гостевых матчах чемпионата Италии с 2014 года (четыре победы и три ничьих).

«Наполи» поднялся на вторую строчку чемпионата Италии, команда набрала 39 очков. «Милан» с тем же количеством очков идет на третьем месте. В следующем туре «Наполи» дома встретится со «Специей» 22 декабря, «Милан» в тот же день сыграет в гостях с «Эмполи».

В других матчах игрового дня «Торино» дома оказался сильнее «Вероны» (1:0), вничью завершились встречи «Фиорентины» с «Сассуоло» (2:2), «Специи» с «Эмполи» (1:1) и «Сампдории» с «Венецией» (1:1).

Милан
0:1
Первый тайм: 0:1
Наполи
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