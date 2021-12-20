«Наполи» победил «Милан» и вышел на второе место в чемпионате Италии по футболу

Единственный гол забил Элиф Элмас (5-я минута). «Наполи» не проигрывает «Милану» в гостевых матчах чемпионата Италии с 2014 года (четыре победы и три ничьих).

«Наполи» поднялся на вторую строчку чемпионата Италии, команда набрала 39 очков. «Милан» с тем же количеством очков идет на третьем месте. В следующем туре «Наполи» дома встретится со «Специей» 22 декабря, «Милан» в тот же день сыграет в гостях с «Эмполи».