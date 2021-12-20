«Реал» сыграл вничью с «Кадисом», потеряв очки впервые с 27 октября
«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.
Реал
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«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.
Мадридский клуб потерял очки впервые с 27 октября — тогда команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).
После этого матча «Реал» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Кадис» с 14 очками — на предпоследней строчке.