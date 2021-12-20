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01:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» сыграл вничью с «Кадисом», потеряв очки впервые с 27 октября

«Реал» в матче 18-го тура чемпионата Испании сыграл вничью с «Кадисом» со счетом 0:0.

Реал
КадисЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Мадридский клуб потерял очки впервые с 27 октября — тогда команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Осасуной» (0:0).

После этого матча «Реал» с 42 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Кадис» с 14 очками — на предпоследней строчке.

Реал
0:0
Первый тайм: 0:0
Кадис
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