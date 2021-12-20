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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Четыре игрока «Барселоны» будут выставлены на трансфер в январе

Главный тренер «Барселоны» Хави определился с четырьмя игроками, с которыми хочет распрощаться в зимнее трансферное окно.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Испанской команде нужно разгрузить зарплатную ведомость, если они хотят подписывать новичков в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

В первую очередь «Барселона» будет искать способ расстаться с арендованным у «Севильи» форвардом Люком де Йонгом. Если клуб не найдёт команду, которая перехватит арендное соглашение, то каталонцы выплатят «Севилье» неустойку за досрочное возвращение игрока.

Также «Барселона» планирует отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо, даже с учётом того, что эта сделка принесёт команде большие убытки. Испанский клуб хочет расстаться с игроком из-за его высокой зарплаты и игры, которая не вписывается в тактику команды.

Ещё двумя игроками, с которыми Хави хочет распрощаться в зимнее трансферное окно, станут защитник Самуэль Юмтити и вратарь Нето.

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