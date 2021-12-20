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10:59 (мск), источник: Sports.Ru

Юрген Клопп: Так невозможно продолжать

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что сезон Премьер-Лиги невозможно продолжать в соответствии с запланированным графиком.

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Источник: Reuters
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Лишь на днях Клопп выступал против остановки сезона, однако растущее количество заражений коронавирусом заставило Юргена пересмотреть свою позицию.

Клопп видит два варианта: или поставить сезон на паузу, или играть матчи в менее напряженном графике.

«Мы сыграли в среду, воскресенье, а теперь нам играть во вторник, что невозможно — нам не хватает игроков. Так может случиться, что еще один-два игрока отправятся на карантин».

«Играть 26 и 28 числа — это правда невозможно. Мы предпочитаем играть, но нам нужна помощь с расписанием. Всем нам нужно поговорить, будем мы продолжать играть или нет, но если будем, то мы не можем делать это так, как обычно».

«Если мы не будем играть и устроим перерыв, меня это тоже устроит. Мы и до пандемии говорили, что это слишком напряженный период. А теперь пандемия нас хорошенько лупит и говорит нам, что мы не можем продолжать, как прежде», — сообщил Клопп Sky Sports.

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