Юрген Клопп: Так невозможно продолжать

Лишь на днях Клопп выступал против остановки сезона, однако растущее количество заражений коронавирусом заставило Юргена пересмотреть свою позицию.

Клопп видит два варианта: или поставить сезон на паузу, или играть матчи в менее напряженном графике.

«Мы сыграли в среду, воскресенье, а теперь нам играть во вторник, что невозможно — нам не хватает игроков. Так может случиться, что еще один-два игрока отправятся на карантин».

«Играть 26 и 28 числа — это правда невозможно. Мы предпочитаем играть, но нам нужна помощь с расписанием. Всем нам нужно поговорить, будем мы продолжать играть или нет, но если будем, то мы не можем делать это так, как обычно».