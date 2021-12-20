Наследники Марадоны выставили на аукцион его вещи
Наследники Диего Марадоны попытались продать на аукционе вещи, принадлежавшие легендарному аргентинцу.
Наследники Диего Марадоны попытались продать на аукционе вещи, принадлежавшие легендарному аргентинцу.
Как сообщает агентство Télam, за первый час онлайн-аукциона с молотка ушли 29 предметов на общую сумму $13 710. Наибольшую сумму удалось выручить за картины. За одну из них заплатили $2 150. Также были проданы футболки «Наполи» ($1 300) и сборной Аргентины ($1 500), в которых футболист, впрочем, не выходил на поле.
Объекты недвижимости и автомобили продать не удалось. Так, стартовая цена BMW Марадоны составляла $225 тыс. Организаторы также запрашивали $900 тыс. за дом в Буэнос-Айресе. Это был самый дорогой лот.
Марадона скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.