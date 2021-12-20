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13:18 (мск), источник: Sport24

Наследники Марадоны выставили на аукцион его вещи

Наследники Диего Марадоны попытались продать на аукционе вещи, принадлежавшие легендарному аргентинцу.

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Источник: Sport24

Как сообщает агентство Télam, за первый час онлайн-аукциона с молотка ушли 29 предметов на общую сумму $13 710. Наибольшую сумму удалось выручить за картины. За одну из них заплатили $2 150. Также были проданы футболки «Наполи» ($1 300) и сборной Аргентины ($1 500), в которых футболист, впрочем, не выходил на поле.

Объекты недвижимости и автомобили продать не удалось. Так, стартовая цена BMW Марадоны составляла $225 тыс. Организаторы также запрашивали $900 тыс. за дом в Буэнос-Айресе. Это был самый дорогой лот.

Марадона скончался 25 ноября прошлого года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью.

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