Наследники Марадоны выставили на аукцион его вещи

Как сообщает агентство Télam, за первый час онлайн-аукциона с молотка ушли 29 предметов на общую сумму $13 710. Наибольшую сумму удалось выручить за картины. За одну из них заплатили $2 150. Также были проданы футболки «Наполи» ($1 300) и сборной Аргентины ($1 500), в которых футболист, впрочем, не выходил на поле.