Салах второй раз подряд признан игроком года в Англии по версии болельщиков

В 2021 году египтянин забил 24 гола в 40 матчах Премьер-лиги. 29-летний Салах набрал 61% голосов в борьбе за национальную награду, опередив занявшего второе место Деклана Райса из «Вест Хэма».

Номинации от футбольных журналистов помогли сформировать список из девяти футболистов, за которых в итоге голосовали болельщики. Вот как они распорядились своим выбором: