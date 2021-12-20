Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Леванте
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19.12
Торино
Верона
10
Футбол. Зарубежный
19.12
Сампдория
Венеция
11
Футбол. Зарубежный
19.12
Хетафе
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
19.12
Милан
Наполи
01
Футбол. Зарубежный
19.12
Реал
Кадис
00
Все события
Фоторепортажи
15Россия обыграла Швецию на Кубке Первого канала
22В чем российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Пекине?
16:25 (мск), источник: Sport24

Салах второй раз подряд признан игроком года в Англии по версии болельщиков

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах второй год подряд стал лауреатом награды «Футболист года» по версии болельщиков.

ЛиверпульЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В 2021 году египтянин забил 24 гола в 40 матчах Премьер-лиги. 29-летний Салах набрал 61% голосов в борьбе за национальную награду, опередив занявшего второе место Деклана Райса из «Вест Хэма».

Номинации от футбольных журналистов помогли сформировать список из девяти футболистов, за которых в итоге голосовали болельщики. Вот как они распорядились своим выбором:

  1. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
  2. Деклан Райс («Вест Хэм»)
  3. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
  4. Фил Фоден («Манчестер Сити»)
  5. Эдуар Менди («Челси»)
  6. Мейсон Маунт («Челси»)
  7. Рубен Диаш («Манчестер Сити»)
  8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити»)
  9. Жоржиньо («Челси»)

 «Это не измена! Я не *******!» Как советский спортсмен застукал красавицу-жену в постели с другим
«Вышла бы замуж за президента России, если бы он предложил?» Ксения Бородина ответила на провокационный вопрос
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь