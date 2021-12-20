Черчесов: Могу назвать себя жестким и целеустремленным тренером

«Как только я узнал об интересе со стороны “Ференцвароша”, то стал изучать информацию о клубе. Хотя я кое-что уже знал о клубе, так как прекрасно помню, как “Ференцварош” выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в 1975 году. Могу назвать себя жестким и целеустремленным тренером. Талант без трудолюбия для меня ничто. Я ценю труд гораздо выше. Я хочу стать чемпионом с командой. Чтобы трибуны забивались до отказа», — приводит слова Черчесова сайт венгерского клуба.