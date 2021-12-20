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18:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов: Могу назвать себя жестким и целеустремленным тренером

Станислав Черчесов дал первое короткое интервью на посту главного тренера «Ференцвароша».

Ференцварош
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«Как только я узнал об интересе со стороны “Ференцвароша”, то стал изучать информацию о клубе. Хотя я кое-что уже знал о клубе, так как прекрасно помню, как “Ференцварош” выиграл Кубок обладателей кубков УЕФА в 1975 году. Могу назвать себя жестким и целеустремленным тренером. Талант без трудолюбия для меня ничто. Я ценю труд гораздо выше. Я хочу стать чемпионом с командой. Чтобы трибуны забивались до отказа», — приводит слова Черчесова сайт венгерского клуба.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

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