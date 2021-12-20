Девушка Кокорина объявила о разрыве с футболистом, от которого она родила сына: «Наши пути разошлись»
Дарья Валитова объявила о разрыве отношений с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, от которого она в июне 2017 года родила сына Майкла.
Дарья Валитова объявила о разрыве отношений с нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, от которого она в июне 2017 года родила сына Майкла.
«Вы развелись с Александром?» — поинтересовались у Валитовой в инстаграме.
«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — сообщила Дарья.
В апреле этого года сообщалось, что Виктория Боня пригрозила Валитовой разрушенными отношениями. В конце июня Дарья рассказала о предательстве близкого человека и отписалась от футболиста в инстаграме.