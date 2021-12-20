Девушка Кокорина объявила о разрыве с футболистом, от которого она родила сына: «Наши пути разошлись»

«Вы развелись с Александром?» — поинтересовались у Валитовой в инстаграме.

«Мы никогда не были официально женаты. Поэтому разводом это сложно назвать. Но в плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — сообщила Дарья.