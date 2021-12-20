Названы даты старта Суперкубка Казахстана и КПЛ-2022

Отмечается, как и в 2021 году, сезон-2022 начнется с розыгрыша Суперкубка Казахстана в формате «финала четырех», где сыграют «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар».

Напомним, что в КПЛ-2021 чемпионом стал «Тобол», в тройку также вошли «Астана» и «Кайрат», в то время как в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». Их места в высшем дивизионе заняли «Аксу» и «Мактаарал». Обладателем Суперкубка-2021 впервые стал «Тобол».