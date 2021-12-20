Названы даты старта Суперкубка Казахстана и КПЛ-2022
Новый футбольный сезон в Казахстане стартует в конце февраля, сообщает Meta-ratings.kz.
Астана
Тобол Кс
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Новый футбольный сезон в Казахстане стартует в конце февраля, сообщает Meta-ratings.kz.
Отмечается, как и в 2021 году, сезон-2022 начнется с розыгрыша Суперкубка Казахстана в формате «финала четырех», где сыграют «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар».
Полуфинальные матчи пройдут 24 февраля.
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Полный календарь всех соревнований станет известен позднее.
Напомним, что в КПЛ-2021 чемпионом стал «Тобол», в тройку также вошли «Астана» и «Кайрат», в то время как в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». Их места в высшем дивизионе заняли «Аксу» и «Мактаарал». Обладателем Суперкубка-2021 впервые стал «Тобол».