Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Леванте
Валенсия
24
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Барселона
Все события
Фоторепортажи
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
8Селихов отбил пенальти и вывел «Спартак» в плей-офф ЛЕ
20 декабря, источник: Vesti.kz

Названы даты старта Суперкубка Казахстана и КПЛ-2022

Новый футбольный сезон в Казахстане стартует в конце февраля, сообщает Meta-ratings.kz.

Астана
Тобол Кс
КайратЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
Наверх

Отмечается, как и в 2021 году, сезон-2022 начнется с розыгрыша Суперкубка Казахстана в формате «финала четырех», где сыграют «Тобол», «Астана», «Кайрат» и «Кызыл-Жар».

Полуфинальные матчи пройдут 24 февраля.

Казахстанская премьер-лига сезона 2022 года возьмет старт 5—6 марта, а первая лига начнется 11 марта, вторая — 12 марта.

Полный календарь всех соревнований станет известен позднее.

Напомним, что в КПЛ-2021 чемпионом стал «Тобол», в тройку также вошли «Астана» и «Кайрат», в то время как в первую лигу отправились «Кайсар» и «Жетысу». Их места в высшем дивизионе заняли «Аксу» и «Мактаарал». Обладателем Суперкубка-2021 впервые стал «Тобол».

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь