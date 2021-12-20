Отсутствие прогресса и дисциплины. Почему Абикену стоит уйти из «Кайрата»

Абикен, дебютировавший за «Кайрат» в 2017 году, прочно занял место в составе «желто-черных». Опорный полузащитник, отметивший в этом году 25-летие, планомерно прогрессировал и дорос до сборной. В ее рядах он дебютировал в 2019 году, а последний раз выходил на поле в форме национальной команды весной этого года, сыграв 12 матчей и забив один гол.

В составе «Кайрата» становился обладателем Кубка Казахстана, а в 2020 году выиграл чемпионат. Но в индивидуальном плане перестал расти. В сезоне-2020 Алексей Шпилевский определил Абикену роль правого вингера, хотя казахстанский игрок, будучи опорным полузащитником, по каким параметрам мало соответствовал решению белорусского специалиста.

В сезоне-2021 Абикен вовсе стал худшей копией самого себя. В КПЛ-2021 получил две красные карточки, став самым удаляемым игроком в чемпионате. В Лиге Европы подвел «Кайрат», заработав красную карточку в Ереване в матче с «Алашкертом», другим удаленным оказался Денис Поляков. В итоге «желто-черные» вдевятером проиграли 2:3 и вылетели в Лигу конференций.

Абикен потерял место в сборной и оказался в опале у Курбана Бердыева. На некоторое время он выбыл из состава алматинцев и очевидно, что казахстанский полузащитник испытывал проблемы не только с физическими кондициями, но и провис в психологическом плане.

Сейчас вокруг «Кайрата» вырос целый пласт слухов, и вероятно, что интерес к Айболу со стороны «Атырау» не более чем разговоры. Но, если представить, что это правда, то ему возможно стоит уйти и перезапустить карьеру. В «Кайрате» образца Бердыева казахстанцу редко находится место.

В опорной зоне роль Яцека Гуральски практически безальтернативная. Чуть ближе к атаке Рикарду Алвеш по всей видимости застолбил за собой место, а на позицию рядом вероятно будет приглашен более классный исполнитель.