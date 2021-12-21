«Ференцварош» Черчесова: конфликтное руководство, крепкий состав и доминирование в Венгрии
В 2006-м даже ныряли во второй дивизион из-за финансового краха.
В 2006-м даже ныряли во второй дивизион из-за финансового краха.
Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош» — спустя полгода после ухода из сборной России. Знакомимся с клубом из Будапешта: вспоминаем конфликт болельщиков с руководством, скандальный уход Сергея Реброва и даже катастрофу 2006-го — вылет во второй дивизион из-за финансового краха. Но трудности позади: сейчас «Ференцварош» доминирует в Венгрии и даже заскакивает в группу Лиги чемпионов.
Черчесов стал пятым иностранным тренером «Ференцвароша» подряд — последним венгром был Лайош Детари, который работал в сезоне-2011/12 (закончили в середине таблицы). В 2016-м клуб пришел к первому чемпионству за 12 лет — правда, золотой матч пришлось играть без болельщиков.
Все из-за давнего конфликта между фанатами и руководством: для похода на новый стадион (обошелся в 45 млн евро) требовали фан-карту и даже снимали отпечатки пальцев для полиции. Все закончилось переговорами болельщиков с президентом клуба и известным политиком Габором Кубатовым — договорились, и фанаты вернулись на стадион.
У «Ференцвароша» богатая история: 32 чемпионства, 23 Кубка Венгрии и одна победа в Кубке ярмарок (разыгрывали до Кубка УЕФА и Лиги Европы). Но есть и темное пятно. Летом 2006-го «Ференцварош» отправили во второй дивизион из-за финансового хаоса. Команда закончила сезон 6-й, но не прошла лицензирование УЕФА из-за долгов тренерам и игрокам. «Ференцварош» заменили в вышке другим будапештским клубом — «Вашашем».
«Ференцварош» не сразу вернулся в элиту. В сезоне-2006/07 из второго дивизиона выходила только одна команда: «Ференцварош» сражался с «Ньиредьхаза», за два тура до конца команды набрали равные очки, но Будапешт оба матча проиграл и остался вторым. В следующем году клуб стал третьим и лишь в сезоне-2008/09 вернулся в Высшую лигу.
Доминирует в чемпионате Венгрии: есть три чемпионства подряд (с 2019-го по 2021-й), взятых под руководством экс-форварда «Рубина» Сергея Реброва. Но, несмотря на три значимых титула, с украинцем скандально расстались — после ухода тренер мощно проехался по президенту клуба.
«После того, как в начале года в трансферной политике “Ференцвароша” возникли определенные нюансы, я сказал президенту, что не согласен с некоторыми вещами. Считаю, что после трех чемпионских титулов, после выходов в Лигу Европы и Лигу чемпионов точно заслуживаю, чтобы перед приглашением новых игроков мое мнение было услышано. Президент меня заверил, что не будет никаких трансферов без моего согласия, а после этого клуб подписал еще одного новичка.
Я, конечно же, отреагировал на эту ситуацию и в беседе со своим агентом Шандором Варгой сказал, что так дальше работать не буду. Слов о том, что разрываю контракт, ухожу, — не было. Я попросил менеджера передать это руководителю клуба только для того, чтобы мы встретились и за круглым столом решили все вопросы. Прошло уже почти четыре месяца, но встреча так и не состоялась, хотя президент не раз говорил журналистам, что хочет со мной поговорить Взаимное уважение руководителей, тренеров, игроков — это первое, с чего я начинаю разговор в новой команде. Но то, что происходит сейчас, немного некрасиво по отношению ко мне».
Без Реброва «Ференцварош» столкнулся с трудностями: Петера Штегера, который сменил его летом, хватило только на полгода — неделю назад его уволили. Все из-за неуверенного лидерства в чемпионате (после 16 туров на одно очко опережает «Кишварду», имея матч в запасе) и провала в Лиге Европы. Команда из Будапешта закончила последней в группе с «Байером», «Бетисом» и «Селтиком», а до этого не справились с отбором в ЛЧ (в квалификации проиграла «Янг Бойз»).
Здесь все очень прилично — правда, по местным меркам. У «Ференцвароша» самый дорогой состав в венгерском чемпионате, Transfermarkt оценивает его в 40 млн евро — следом идет «Фехервар», стоимость которого в два раза ниже. А дальше все еще скромнее — например, игроки «Кишварды», которая сейчас преследует «Ференцварош» в таблице, оценивается всего в 7 млн евро.
Для Венгрии состав у «Ференцвароша» действительно классный. Костяк составляют легионеры, а золотым активом считается 21-летний серб Желько Гаврич (Transfermarkt оценивает его в 3,5 млн евро). Из относительно известных игроков есть экс-полузащитник «Зенита» Роберт Мак и бывший игрок сборной Германии Марко Марин. Еще в команде выступает 25-летний украинец Александр Зубков — в 98 матчах он оформил 19 голов и 21 ассист.
Ближайший матч Черчесова — 26 января против «Академии Пушкаша» с третьего места.
Илья Панаев