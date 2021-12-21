Футбольный судья поиздевался над болельщиками во время матча

На 38-й минуте матча судья удалил футболиста «Стад Пуатевен» Сезара Нето. Это произошло спустя минуту после того, как «Ланс» забил мяч. В добавленное время второго тайма Мигелгорри назначил штрафной удар в пользу гостей, после того как вратарь «Стад Пуатевен» вызвал потасовку между футболистами.

Фанатам «Стад Пуатевен», присутствовавшим на матче, такое решение не понравилось. Они начали скандировать: «К черту рефери!» В ответ на это Мигелгорри решил поиздеваться над болельщиками. Он прижал руку к уху, тем самым прося фанатов скандировать громче.