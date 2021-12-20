Анчелотти назвал главного соперника «Реала» в борьбе за чемпионство в Испании
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.
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СевильяЧемпионат Испании: таблица и календарь
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о чемпионской гонке в испанской Примере.
«Если мы посмотрим на турнирную таблицу, то увидим, что ближе всего находится “Севилья”. Нам нужно бороться с ними. Это качественная команда, у них большая фанатская база», — цитирует Анчелотти Marca.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры «Реал» располагается на 1-м месте в турнирной таблице после 18 туров, имея в своём активе 43 очка. «Севилья» набрала 37 очков за 17 матчей в чемпионате Испании, команда идёт на 2-м месте в таблице. В тройку также входит «Бетис» (33). Действующий чемпион Испании — мадридский «Атлетико».