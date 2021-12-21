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00:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Денис Черышев рассказал о конфликте с Месси

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев в интервью «СЭ» вспомнил, как поругался с Лионелем Месси.

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Источник: РИА "Новости"

— Зная Роналду, удивились, когда он недавно поставил лайк под хейтерским постом в адрес Месси после очередного «Золотого мяча» Лео?

— Не знал об этом! Какие между ними отношения — надо спрашивать их. Но по тому, что видел в течение многих лет, когда один выступал за «Реал», а другой за «Барселону», то они дополняли друг друга. Первый забьет три, второй на следующий день — четыре. И наоборот. Роналду делал Месси лучше — и наоборот.

— Вам не раз доводилось играть против Месси и даже забивать его «Барселоне». Каково это вблизи? Как аргентинец себя ведет, как общается с соперниками?

— Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться — и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить.

— Вы сердили?

— Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.

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