Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Удинезе
Салернитана
Футбол. Зарубежный
21:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
20.12
Леванте
Валенсия
34
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:30
Севилья
Барселона
Все события
Фоторепортажи
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
09:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Мбаппе отметил день рождения. Праздничный торт был выше футболиста

Вчера, 20 декабря, французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отпраздновал свой 23-й день рождения.

Наверх
Источник: Reuters

Футболист поделился снимком своего праздника в «Инстаграме». Торт оказался выше самого игрока.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

По информации RMC Sport, боссы парижан предложили Килиану самую высокую зарплату в клубе. Французский нападающий ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры, так что может остаться в клубе из Парижа. Деньги не играют роли в выборе Мбаппе. Он ориентируется исключительно на спортивную составляющую. Сейчас его цель — выиграть Лигу чемпионов в составе своей нынешней команды.

Читайте также
 Эксперты рассказали как правильно похудеть к Новому Году!
Игра, которая удивила мир!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь