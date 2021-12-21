Три года сотрудничества с Роналду обошлись «Ювентусу» в €277 млн

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Сообщается, что проблемы начались с подписания Гонсало Игуаина. За форварда заплатили 91 млн евро, а его зарплата составила 7,5 млн евро за сезон. Общая стоимость сотрудничества с Игуаином составила 122 млн евро.

Сотрудничество с Криштиану Роналду обошлось туринскому клубу в 277 млн евро с учетом стоимости трансфера, зарплаты и других трат.