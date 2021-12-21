Три года сотрудничества с Роналду обошлись «Ювентусу» в €277 млн
Газета La Gazzetta dello Sport представила отчет о финансовых трудностях, которые испытывает сейчас «Ювентус».
Газета La Gazzetta dello Sport представила отчет о финансовых трудностях, которые испытывает сейчас «Ювентус».
Сообщается, что проблемы начались с подписания Гонсало Игуаина. За форварда заплатили 91 млн евро, а его зарплата составила 7,5 млн евро за сезон. Общая стоимость сотрудничества с Игуаином составила 122 млн евро.
Сотрудничество с Криштиану Роналду обошлось туринскому клубу в 277 млн евро с учетом стоимости трансфера, зарплаты и других трат.
Общая стоимость Дугласа Косты для «Ювентуса» составила 87 млн евро. Артур обошелся клубу в 85 млн, Федерико Бернардески — 73 млн, Деян Кулушевски — 49 млн, Адриен Рабьо — 29 млн, Марко Пьяца — 32 млн. Ударом для финансовой ситуации «Ювентуса» стала и продажа Кристиана Ромеро, который был куплен за 28 млн и продан в «Аталанту» за 15 млн (позднее «Аталанта» продала Ромеро в «Тоттенхэм» за 50 млн).