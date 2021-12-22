В «Бордо» 14 человек заболели коронавирусом за день до игры с «Лиллем»

Футбол Франция 2021/2022 Тур 19, 22.12.2021, 23:00 Бордо - Лилль -

14 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает L"Equipe.

На сегодня, 22 декабря, запланировано проведение домашнего матча с «Лиллем». Начало — в 23:00 по московскому времени.

По информации источника, среди заболевших — 11 футболистов и 3 сотрудника клуба. Руководство примет решение о возможном переносе игры в среду после новой серии тестов.