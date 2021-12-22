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11:12 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Бордо» 14 человек заболели коронавирусом за день до игры с «Лиллем»

Во французском «Бордо» зафиксирована вспышка ковида.

Бордо
ЛилльЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
Футбол

Франция 2021/2022
Тур 19, 22.12.2021, 23:00

Бордо-Лилль-

14 человек сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает L"Equipe.

На сегодня, 22 декабря, запланировано проведение домашнего матча с «Лиллем». Начало — в 23:00 по московскому времени.

По информации источника, среди заболевших — 11 футболистов и 3 сотрудника клуба. Руководство примет решение о возможном переносе игры в среду после новой серии тестов.

«Бордо» имеет в своём активе 17 очков и располагается на пятнадцатом месте в чемпионате Франции. «Лилль» является действующим чемпионом Франции. В этом сезоне в 18 играх национального первенства команда набрала 25 очков. Подопечные Жослена Гурвеннека занимают одиннадцатое место в Лиге 1.

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