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01:20 (мск), источник: Sport24

«Арсенал» благодаря хет-трику Нкетиа разгромил «Сандерленд» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

Определился первый полуфиналист Кубка английской лиги. Им стал «Арсенал», который в четвертьфинале обыграл «Сандерленд» (5:1).

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Три мяча были забиты уже в первом тайме. На 17-й минуте Эдвард Нкетиа открыл счет, а спустя 10 минут Николя Пепе удвоил преимущество «Арсенала». Еще до перерыва Нейтан Бродхед отыграл один мяч, но уйти от поражения «Сандерленд» не смог.

В начале второй половины Нкетиа сделал счет 3:1, а на 58-й минуте записал себе в актив третий мяч в игре. Точку в матче в компенсированное время поставил Чарли Патино.

Другие полуфиналисты определятся 22 декабря. «Брентфорд» на своем поле примет «Челси», «Тоттенхэм» сыграет против «Вест Хэма», а «Ливерпуль» дома встретится с «Лестером». Начало игр — в 22:45 мск.

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