«Арсенал» благодаря хет-трику Нкетиа разгромил «Сандерленд» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

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Три мяча были забиты уже в первом тайме. На 17-й минуте Эдвард Нкетиа открыл счет, а спустя 10 минут Николя Пепе удвоил преимущество «Арсенала». Еще до перерыва Нейтан Бродхед отыграл один мяч, но уйти от поражения «Сандерленд» не смог.

В начале второй половины Нкетиа сделал счет 3:1, а на 58-й минуте записал себе в актив третий мяч в игре. Точку в матче в компенсированное время поставил Чарли Патино.