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01:16 (мск), источник: Sport24

«Ювентус» нанес поражение «Кальяри» и поднялся на 5-е место Серии А

В Италии состоялся матч 19-го тура Серии А, в котором «Ювентус» на своем поле одержал победу над «Кальяри» со счетом 2:0.

Ювентус
КальяриЧемпионат Италии: таблица и календарь
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В составе туринцев голы забивали Мойзе Кин и Федерико Бернардески.

Благодаря этой победе команда Массимилиано Аллегри поднялась в турнирной таблице чемпионата Италии с 7-го на 5-е место, набрав 34 очка в 19 матчах. «Кальяри» находится на 19-й строчке: 10 очков после 19 игр.

Ювентус
2:0
Первый тайм: 1:0
Кальяри
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