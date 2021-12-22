«Ювентус» нанес поражение «Кальяри» и поднялся на 5-е место Серии А

Благодаря этой победе команда Массимилиано Аллегри поднялась в турнирной таблице чемпионата Италии с 7-го на 5-е место, набрав 34 очка в 19 матчах. «Кальяри» находится на 19-й строчке: 10 очков после 19 игр.