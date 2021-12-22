Такой Миранчук поможет Шевченко в «Дженоа», Хави избавляет «Барселону» от гостевых комплексов

Италия: «Ювентус» стал ближе к лигочемпионскому квартету

Футбол Италия 2021/2022 Тур 19, 21.12.2021, 22:45 Дженоа 0 Аталанта 0

Реакция Джана Пьеро Гасперини на крупное домашнее поражение от «Ромы» оказалась для Алексея Миранчука положительной, и в Генуе тренер нашел место на поле как ему, так и украинцу Малиновскому. И это было интересно сразу по нескольким причинам. Во-первых, с точки зрения действий связки полузащитников. Во-вторых, в связи с имевшимся подтекстом в виде новой волны слухов об интересе «грифонов» к Миранчуку.

Согласно информации La Gazzetta dello Sport, Миранчука в своей команде хочет видеть Андрей Шевченко, которому пришедшие в клуб американские инвесторы обещали зимой усиление весьма ограниченного по возможностям состава. И если «Дженоа» действительно рассчитывает арендовать нашего футболиста, то во вторник на стадионе «Луиджи Феррарис» проходили своеобразные смотрины.

Оценивать их однозначно непросто, но скорее отыгравший 65 минут Миранчук заработал вистов. В составе «грифонов» столь ярких исполнителей точно не было. Наш легионер качественно работал в прессинге, что очень ценит Гасперини, и, конечно, отвечал за творческую составляющую. На его счету несколько обостряющих передач в штрафную, самая изящная из которых могла закончиться голом, однако Сиригу в броске вытащил удар Сапаты.

Но, пожалуй, Миранчуку требовалось быть более конкретным в завершающей стадии. Один раз он не подстроился перед воротами под взвившийся свечой мяч. Самым же запоминающимся стал эпизод, когда россиянин принял перед воротами прострел Сапаты и, развернув защитника, переадресовал мяч набегавшему партнеру. Только пас получился недостаточно сильным, и защитник в последний момент сумел опередить Дзаппакосту.

Второй тайм получился для Миранчука не столь ярким. Возможно, не хватало свежести из-за отсутствия регулярной практики, но, может быть, изменился игровой рисунок, так как перед уходом на перерыв травму получил Сапата, а с Муриэлем взаимодействия выглядели не столь слаженными.

Так что Гасперини предпочел выпустить свежего Пашалича. Только результата, несмотря на пару упущенных моментов, это не принесло. Уже в среду «Рома» с «Фиорентиной» по примеру «Ювентуса» могут сократить отставание от идущей четвертой «Аталанты» до четырех очков. Ну, а такой Миранчук, если дело дойдет до перехода в «Дженоа», точно пригодится Шевченко в борьбе за выживание.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXwp-yso0uE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Genoa Cfc (@genoacfcofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Перед Рождеством «Старая синьора» выполнила задачу-минимум, уверенно переиграв одного из аутсайдеров серии А. Лучшим в составе туринцев стал Бернардески, который принял участие в двух голевых атаках. В первом случае полузащитник не заработал балл за результативную передачу лишь из-за касания соперника. Оно серьезно усложнило задачу Мойзе Кину, однако форвард блестяще подстроился под мяч, хотя до этого не забил в куда более простой ситуации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXwj3kdhrj0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXwj3kdhrj0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXwj3kdhrj0/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Италия 2021/2022 Тур 19, 21.12.2021, 22:45 Ювентус 2 Кальяри 0

Второй гол — заслуга удачно вышедшего на замену Кулушевски, который здорово сыграл на перехвате и выполнил перевод на выстрелившего в дальний угол Бернардески. Кажется, полузащитник вложил в удар все силы, накопившиеся за безголевую паузу в чемпионате Италии длиной в 521 день. Теперь почти идеальную после тяжелого старта картину для Массимилиано Аллегри портит только недавняя ничья в Венеции, где «Юве» пропустил единственный мяч за пять последних туров и потенциально победная серия стала беспроигрышной (+4=1).

Впереди же у «Старой синьоры» судьбоносный январь, который начнется сражением с «Наполи». А далее — игры с «Ромой», «Миланом» и «Удинезе» в чемпионате, а также спор за Суперкубок с «Интером».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXwqagQKa6r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXwqagQKa6r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXwqagQKa6r/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Juventus (@juventus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Испания: Морено снова в огне

Футбол Испания 2021/2022 Тур 4, 21.12.2021, 23:30 Севилья 1 Барселона 1

Очевидно, что многих в каталонском клубе задели за живое слова Карло Анчелотти о том, что сейчас главный тренер «Реала» не рассматривает сине-гранатовых как прямого конкурента. Только единственный способ доказать обратное — проявлять себя больших матчах, и визит в гости к занимающей второе место «Севилье» был именно таким. Команда Хулена Лопетеги опережала каталонцев на 10 очков, чего на такой стадии турнира не случалось с ноября 1950 года.

Этот отрыв сохранился, но в целом «Барселона» имеет все основания занести игру на «Рамон Санчес Писхуан» себе в плюс. Например, в первом тайме гости нанесли рекордные для нынешнего турнира полтора десятка ударов, и один из них позволил Араухо сравнять счет. Не хватило только победы, основания рассчитывать на которую были. «Севилью» же, которая мощно начала вторую половину матча, подвел Кунде. Французу не понравились действия Жорди Альбы, и он не придумал ничего лучше, чем швырнуть покинувший поле мяч сопернику в лицо.

Из-за глупейшего удаления с 64-й минуты игра превратилась в улицу с односторонним движением, и «Барсе» не хватило только завершающего штриха. К сожалению, игра головой — не конек промахнувшегося из хорошей позиции Гави, а фирменный обводящий удар Дембеле пришелся в штангу. Впрочем, Хави снова может поднять тему пока сохраняющихся сложностей с позиционным нападением. Эту проблему тренер еще не решил, однако ему удалось избавить команду от гостевых комплексов времен Роналда Кумана. У сине-гранатовых с новым тренером пока нет поражений на чужих полях (+1=2), а «Севилья» упустила шанс приблизиться к играющему в среду «Реалу».

Футбол Испания 2021/2022 Тур 4, 21.12.2021, 21:00 Вильярреал 5 Алавес 2

«Вильярреал» — классический пример того, как непросто приходится клубам без приставки «топ» играть на несколько фронтов, включая Лигу чемпионов. У «подводников» был непростой период, усугублявшийся слухами о возможном уходе в «Ньюкасл» Унаи Эмери. Однако тренер сам поставил точку в этой истории, публично присягнув на верность своей команде. Задача выхода в плей-офф была успешно решена, и это позволило сосредоточиться на решении проблем на внутренней арене.

И, судя по всему, процесс выздоровления начался. «Вильярреал» последовательно обыграл сенсационно забравшийся на четвертое место «Райо Вальекано» и относительно недавно лидировавший «Реал Сосьедад», а разгром стоящего на вылет «Алавеса» продлил победную серию. Полностью имевшиеся проблемы никуда не исчезли, ведь аутсайдер сумел отыграть отставание в два мяча, однако концовку «подводники» провели образцово. А главный признак выхода из кризиса — вернувшаяся на привычный уровень результативность Жерара Морено. Пропустив месяц из-за травмы, форвард какое-то время набирал форму, а сейчас за три тура забил пять мячей.

Англия: разминка для «Арсенала»

Самая предсказуемая четвертьфинальная пара Кубка лиги превратилась для «канониров» в смотр ближайшего резерва. Вдобавок ко всему Микель Артета дал паузу ключевым исполнителям, ведь на протяжении четырех туров АПЛ испанец выбирал один и тот же стартовый состав.

В итоге лучше всего своим шансом в противостоянии с представителем третьего дивизиона воспользовался Нкетиа, который не только оформил первый в карьере хет-трик, но и забил эффектный гол пяткой. Надолго запомнит этой вечер и 17-летний Патино. Юноша в концовке дебютировал в основном составе и первым же ударом на новом для себя уровне отправил мяч в сетку с передачи Пепе.