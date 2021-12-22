Левандовски оценил свои шансы завоевать «Золотой мяч» в следующем году

Напомним, что в 2021 году Левандовски занял в голосовании 2-е место, уступив форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Роберта также называли фаворитом на «Золотой мяч»-2020, но тогда вручение приза отменили из-за пандемии коронавируса.

«Все могут решить мелкие детали. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты.



Нужно быть реалистами — выиграть чемпионат мира с Польшей очень трудно. Я очень доволен своей карьерой. Но я все еще голоден — когда я выигрываю титул, то хочу выиграть еще один. Например, Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», — цитирует Левандовского Bild.