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13:30 (мск), источник: Sport24

Левандовски оценил свои шансы завоевать «Золотой мяч» в следующем году

Нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о своих шансах на завоевание «Золотого мяча» в будущем.

Бавария
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Источник: Reuters
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Напомним, что в 2021 году Левандовски занял в голосовании 2-е место, уступив форварду «ПСЖ» Лионелю Месси. Роберта также называли фаворитом на «Золотой мяч»-2020, но тогда вручение приза отменили из-за пандемии коронавируса.

«Все могут решить мелкие детали. Могу гарантировать, что буду продолжать выполнять свою работу и показывать лучшие результаты.

Нужно быть реалистами — выиграть чемпионат мира с Польшей очень трудно. Я очень доволен своей карьерой. Но я все еще голоден — когда я выигрываю титул, то хочу выиграть еще один. Например, Лигу чемпионов. Я работаю над этим каждый день», — цитирует Левандовского Bild.

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