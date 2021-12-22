Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:30
Венеция
Лацио
Футбол. Зарубежный
18:30
Сассуоло
Болонья
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
20:30
Рома
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:00
Гранада
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Специя
Футбол. Зарубежный
22:45
Эмполи
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Бордо
Лилль
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Страсбур
Футбол. Зарубежный
23:00
Лион
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Лорьян
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Реймс
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Монпелье
Анже
Футбол. Зарубежный
23:00
Ницца
Ланс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сент-Этьен
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Труа
Брест
Футбол. Зарубежный
23:30
Атлетик
Реал
Все события
Фоторепортажи
31Перестрелка в Санкт-Петербурге. «Зенит» испортил жизнь «Челси» на глазах у Абрамовича
13Как выглядели жены советских хоккеистов в молодости
16:56 (мск), источник: Чемпионат.com

В штаб Рангника в «Манчестер Юнайтед» вошел аналитик «Локомотива»

В тренерском штабе Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед» пополнение.

Манчестер Юнайтед
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: "Манчестер Юнайтед"
Читайте также
«Не хотим быть как “Зенит”. Хотим быть выше». Большое интервью с боссами «Локо»

К команде присоединился аналитик «Локомотива» Юэн Шарп, сообщает сайт английского клуба.

Шарп будет помогать Рангнику в качестве ассистента и аналитика.

29-летний шотландец ранее работал в «Нью-Йорк Ред Буллз» и «Tоронто» вместе с американским специалистом Крисом Армасом, который в начале декабря присоединился к штабу Рангника.

Шарп также два года проработал в качестве директора по анализу результатов в Северо-Западном университете в США. В «Локомотив» он перебрался из «Торонто» в прошлом месяце.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» возобновил тренировки на базе в Каррингтоне. 27 декабря «красные дьяволы» сыграют на выезде с «Ньюкаслом» в АПЛ.

 Навка сообщила о состоянии избитого фигуриста Соловьёва!
Названы секретные способы быстро похудеть!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь