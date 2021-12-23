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01:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Марио Балотелли ударил ногой по голове одноклубника во время празднования гола

Нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор» Марио Балотелли после гола одноклубника Юнуса Акгюна в ворота «Галатасарая» (2:0) необычным образом поздравил его.

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Источник: Reuters

21-летний Акгюн оформил дубль в матче 18-го утра чемпионата Турции. Во время празднования одного из мячей Балотелли ударил нападающего сзади ногой по голове.

https://twitter.com/beINSPORTS_TR/status/1473357714713718788?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1473357714713718788%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2F%3Fquery%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2FbeINSPORTS_TR2Fstatus2F1473357714713718788widget%3DTweet

Балотелли покинул «Монцу» по окончании минувшего сезона на правах свободного агента. Марио выступал за «Монцу» с 2020 года. Ранее футболист вошёл в список самых культовых игроков в истории АПЛ по мнению бывшего нападающего сборной Англии и «Ньюкасл Юнайтед» Алана Ширера. Балотелли выступал за такие клубы, как «Интер», «Манчестер Сити», «Милан», «Ливерпуль», «Ницца», «Марсель» и другие команды.

В минувшем сезоне «Адана Демирспор» стал победителем первой лиги Турции и вернулся в высший дивизион страны после 26 лет отсутствия.

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