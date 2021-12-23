«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном», Серхио Рамос получил красную карточку
«Лорьян» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.
ПСЖ
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«Лорьян» сыграл вничью с «ПСЖ» (1:1) в матче 19-го тура чемпионата Франции.
На 40-й минуте Тома Монкондюи вывел хозяев вперед. Сравнял результат в концовке игры Мауро Икарди. Защитник парижан Серхио Рамос в этой игре получил красную карточку. На 81-й минуте он получил первое предупреждение, на 85-й — второе.
«ПСЖ» набрал 46 очков и занимает первое место. У «Лорьяна» 16 очков и 19-я позиция.
«Лилль» на выезде обыграл «Бордо» (3:2). «Лион» и «Метц» сыграли вничью (1:1). «Нант» на выезде обыграл «Сент-Этьен» (1:0). «Марсель» спасся от поражения в концовке игры с «Реймсом» (1:1).