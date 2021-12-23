«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лорьяном», Серхио Рамос получил красную карточку

На 40-й минуте Тома Монкондюи вывел хозяев вперед. Сравнял результат в концовке игры Мауро Икарди. Защитник парижан Серхио Рамос в этой игре получил красную карточку. На 81-й минуте он получил первое предупреждение, на 85-й — второе.

«ПСЖ» набрал 46 очков и занимает первое место. У «Лорьяна» 16 очков и 19-я позиция.