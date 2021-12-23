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01:20 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» в серии пенальти победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

ТАСС, 23 декабря. «Ливерпуль» на своем поле победил «Лестер» в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.

Ливерпуль
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Источник: AP 2021

Основное время матча завершилось со счетом 3:3, в серии пенальти точнее оказались футболисты «Ливерпуля» — 5:4.

В составе победителей в основное время забитыми мячами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (19-я минута), Диогу Жота (68) и Такуми Минамино (90+5). У проигравших отличились Джейми Варди (9, 13) и Джеймс Мэддисон (33).

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах «Челси» обыграл в гостях «Брентфорд» (2:0), «Тоттенхэм» дома победил «Вест Хэм» (2:1). Во вторник «Арсенал» на своем поле разгромил «Сандерленд» (5:1). Полуфинальные пары станут известны по итогам жеребьевки.

Кубок английской лиги проводится с 1960 года. В нем принимают участие 92 клуба из четырех высших дивизионов чемпионата Англии. Победитель получит право участия в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменами по победам являются «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (по 8 раз). «Манчестер Сити» выиграл турнир в прошлом году.

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