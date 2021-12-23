«Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» в ½ финала Кубка лиги, «Арсенал» — с «Ливерпулем»

За выход в финал турнира «Арсенал» встретится с «Ливерпулем», а «Челси» проведёт матч с «Тоттенхэмом».

Полуфиналы будут состоять из двух матчей. Первые матчи пройдут 3 января. Ответные встречи состоятся через неделю — 10 января.

Напомним, ранее в четвертьфинале «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Лестер», отыгравшись со счётом 1:3. «Челси», в свою очередь, за выход в финал победил «Брентфорд» (2:0).

«Тоттенхэм» в своём четвертьфинальном матче обыграл «Вест Хэм» (2:1), а «Арсенал» победил «Сандерленд» (5:1).