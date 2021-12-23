Невероятная победа «Ливерпуля», гол Шомуродова не стал победным, «Монако» без Головина поздравил Рыболовлева

Испания: Бензема снова в огне

«Гранада» — «Атлетико» — 2:1 (Мачис, 17. Молина, 61 — Жоау Феликс, 2)

Футбол Испания 2021/2022 Тур 9, 22.12.2021, 21:00 Гранада 2 Атлетико 1

Чемпион после трех поражений пропустил на четвертое место сенсационный «Райо Вальекано» и, как показалось, разозлился. Настолько, что Жоау Феликс забил самый быстрый гол в своей карьере, когда секундомер отсчитал 1 минуту и 41 секунду. И этот ранний успех идеально сочетался со статистикой, согласно которой «Атлетико» не уступал «Гранаде» с ноября 1973 года на протяжении 25 официальных матчей.

Однако команда Диего Симеоне сейчас далека от идеального состояния. Не похож на себя и обычно надежный Облак, который в этом сезоне является одним из худших вратарей ла лиги по проценту отраженных ударов. Словенец не справился с классным ударом Мачиса, а потом не просчитал ситуацию и пропустил от 39-летнего Молины. Зато автор самого «пожилого» хет-трика в истории турнира проявил характер, оставшись на поле, несмотря на повреждение, и снова стал героем. Судьи, правда, ошибочно определили офсайд, однако ВАР помог восстановить справедливость.

Этой атаке предшествовало попадание Феликса в штангу, так что гости имеют основания говорить о невезении. Только это не главная причина их проигрыша. Четыре неудачи подряд, чего не случалось с «Атлетико» уже десять лет, скорее говорят о системных проблемах. А вновь замененному Суаресу глупо ругаться на тренера, который не может за былые заслуги держать на поле не забивающего с 7 ноября форварда.

«Атлетик» — «Реал» — 1:2 (Сансет, 10 — Бензема, 4, 7)

Футбол Испания 2021/2022 Тур 21, 22.12.2021, 23:30 Атлетик 1 Реал 2

В воскресенье баски и мадридцы провели абсолютно полярные матчи. «Атлетик» в невероятно драматичном сражении вырвал волевую победу у «Бетиса», тогда как «Реал» довольствовался нулевой ничьей с «Кадисом», несмотря на владение мячом больше 80 процентов и 34 удара по воротам аутсайдера. У Карло Анчелотти уже тогда были проблемы с составом, и к среде их усугубили положительные тесты на коронавирус у Иско и Алабы, а также дисквалификация Каземиру.

Тем не менее сливочные на «Сан-Мамес» сразу взяли быка за рога, а Бензема к 7-й минуте забил почти все, что не удалось в прошлом туре. Особенно хорош был обводящий удар, когда француз открыл счет, однако «Атлетик» не согласился с ролью мальчика для битья, и Сансет показал, что может забивать не менее крутые голы. Удивительно, как выдавшие классный и обоюдоострый футбол соперники этим ограничились. Наиграли они на гораздо большее, но зрелище в любом случае получилось отменным.

Италия: миланский день

«Интер» — «Торино» — 1:0 (Дюмфрис, 30)

Миланцы выходили на поле в ранге победителя первого круга, и это добрый знак для «нерадзурри». В четырех предыдущих подобных случаях «Интер» не упускал добытое на экваторе преимущество и брал скудетто. Но главное, что команда Симоне Индзаги не сбавляет обороты. Против «Торино» она провела не самый выдающийся матч, но это не помешало ей продемонстрировать разницу в классе и, доминируя на поле, взять три очка. Их обеспечил образцовый выход из обороны с завершающим ударом Дюмфриса с линии штрафной. Для миланцев победа стала 32-й в уходящем году, и до повторения рекорда «Ювентуса» не хватило всего одного выигрыша.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXy3VP5oWtd/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Inter ??? 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«Рома» — «Сампдория» — 1:1 (Шомуродов, 72 — Габбиадини, 80)

«Верона» — «Фиорентина» — 1:1 (Лазанья, 17 — Кастровили, 81)

Футбол Италия 2021/2022 Тур 19, 22.12.2021, 20:30 Рома 1 Сампдория 1

В отличие от победившего накануне «Ювентуса», еще две команды синхронно упустили возможность приблизиться к замыкающей лигочемпионскую четверку «Аталанте». Правда, сценарии их матчей получились прямо противоположными. «Фиорентина» с Александром Кокориным на скамейке в Вероне спасла игру благодаря вышедшему на замену Кастровили.

В свою очередь джокер «Ромы» Шомуродов мог принести «волкам» победу благодаря своей настойчивости. Защитники остановили две его попытки выполнить прострельную передачу, и тогда доработавший эпизод экс-нападающий «Ростова» все сделал сам, не оставив шансов вратарю. Однако «Сампдория» лишила Жозе Моуринью победы, отыгравшись при подаче углового.

«Эмполи» — «Милан» — 2:4 (Байрами, 18. Пинамонти, 84, с пенальти — Кессье, 12, 41. Флоренци, 63. Эрнандес, 69)

«Наполи» — «Специя» — 0:1 (Жуан Жезус, 37, в свои ворота)

Заочный спор за второе место завершился в пользу «Милана», у которого в отсутствие травмированного Ибрагимовича роль бомбардира исполнил Кессье. В чем-то ему везло, как в случае со вторым голом, когда пущенный с острого угла мяч проскочил между ногами вратаря, однако удачу ивуариец заслужил. Не просто так Кессье по итогам года является самым результативным полузащитником «Милана» за последние 14 лет. Отличившись 14 раз, он всего на один мяч отстает от показателей Кака, что особенно ценно с учетом сравнения ролей, которые исполняли на поле бразилец и его неожиданный наследник.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXzHRK5g3E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXzHRK5g3E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXzHRK5g3E8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AC Milan (@acmilan)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а «Наполи», бивший рекорды на старте и заставивший вести разговоры о перспективах Лучано Спаллетти привести южан к чемпионству, перед праздниками расстроил болельщиков, в третий раз подряд проиграв на своем поле. И если поражение от «Аталанты» можно списать на класс соперника, то потом неаполитанцы споткнулись на «Эмполи» и балансирующей у зоны вылета «Специи». Да, Жуан Жезус глупо забил в свои ворота, но где было вхолостую отработавшее нападение?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXzIbl6DuDM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXzIbl6DuDM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXzIbl6DuDM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Spezia Calcio (@acspezia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Англия: Конте ведет «шпор» к трофею

«Брентфорд» — «Челси» — 0:2 (Янссон, 80, в свои ворота. Жоржиньо, 85, с пенальти)

«Ливерпуль» — «Лестер» — 3:3, пенальти — 5:4 (Окслейд-Чемберлен, 19. Диогу Жота, 68. Минамино, 90+5 — Варди, 8, 13. Мэддисон, 33)

Внимание к игре «Челси» было гарантировано после серии эмоциональных выступлений Томаса Тухеля. Взбешенный отказом в переносе матча с «Вулверхэмптоном» тренер много говорил о здоровье футболистов, рассказав о том, что Канте провел 90 минут вопреки рекомендациям медиков. В какой-то момент немец пригрозил бойкотом игры с «Брентфордом», но потом смягчил позицию и упомянул вариант с привлечением футболистов из молодежной команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXzPmk6Mom8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXzPmk6Mom8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXzPmk6Mom8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Они действительно появились на поле, но все же состав «Челси» был не настолько экспериментальным, как у «Ливерпуля». Как результат — добытая синими победа в концовке игры, когда отличился только накануне сдавший отрицательный тест на коронавирус Жоржиньо. Ну, а красные на пару с «Лестером» подарили болельщикам невероятное зрелище. Хотя поначалу за красоту отвечали исключительно «лисы», а гроза топ-клубов Варди с невероятной легкостью оформил дубль за пять неполных минут.

Однако те, кто потерял веру в хозяев по итогам первого тайма, забыли, что для команды Юргена Клоппа понятие «безвыходная ситуация» — весьма относительное. И пусть в заявке не было не только Салаха с Мане, но и мастера концовок Ориги, нашлись другие герои, которые свели «Энфилд» с ума. Прежде всего — Минамино, который сначала ассистировал Диогу Жоте, а потом сравнял счет на пятой добавленной минуте. Потом японец мог стать героем драмы, так как исполняя последний пенальти в основной серии, пробил в перекладину. И тут на первый план вышел голкипер Келлехер, который парировал второй 11-метровый, а Жота поставил точку в этом невероятном спектакле.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 2:1 (Бергвайн, 29. Лукас Моура, 33 — Боуэн, 32)

Изначально именно лондонское дерби выглядело самым конкурентоспособным и захватывающим. Без перестановок, конечно, не обошлось, что дало шанс проявить себя Бергвайну у хозяев и Влашичу — у гостей. Первый в итоге открыл счет, а второй помог отличиться восстановившему равновесие Боуэну. Правда, с голевым пасом бывшему полузащитнику ЦСКА повезло, так как изначально он пытался пробить с дальней дистанции. Но в любом случае «молотобойцам» требовались новые герои в атаке после того, как коронавирусом заразился выпавший из заявки Антонио. Возможно, бомбардир сумел бы спасти гостей, а может, Дэвиду Мойесу все же стоило выпустить Крала. А так «Вест Хэму» не помог финальный штурм, по ходу которого в штрафную хозяев примчался даже голкипер Ареоля. Ну, а выход «Тоттенхэма» в полуфинал заставил вспомнить о планах Антонио Конте привести «шпор» к трофеям.

Франция: Икарди спас «ПСЖ» от позора

«Лорьян» — «ПСЖ» — 1:1 (Монкондюи, 40 — Икарди, 90+1)

Футбол Франция 2021/2022 Тур 19, 22.12.2021, 23:00 Лорьян 1 ПСЖ 1

Месси отдохнул, пропустив кубковый матч в воскресенье, но если кто-то ждал от аргентинца шоу в Лорьяне, эти люди напрочь забыли январский матч парижан на этом же стадионе. Тогда по-хорошему злые и максимально мотивированные хозяева вырвали у французского гегемона волевую победу незадолго до финального свистка. Они убедились, что горшки обжигают не боги, и это чувство за год никуда не исчезло.

«Лорьян» вновь создавал «ПСЖ» проблемы на каждом участке поля и вполне заслуженно повел в счете в концовке первого тайма. Оберегать это преимущество хозяева решили, окопавшись в своей штрафной, и после того как вышедший на замену Серхио Рамос за пять минут получил две желтые карточки, миссия казалась почти выполненной. Но все же от позора лидера спас Икарди, хотя и ничья — совсем не тот результат, на который рассчитывал Маурисио Почеттино.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXzQr05KA-g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXzQr05KA-g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXzQr05KA-g/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Paris Saint-Germain (@psg)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Монако» — «Ренн» — 2:1 (Бен-Йеддер, 35, с пенальти. Фолланд, 72 — Террье, 16)

Еще накануне Александр Головин значился в заявке на игру, однако в протоколе его фамилия отсутствовала. По данным «СЭ», причиной стал сомнительный тест на коронавирус, так что поздравлять Дмитрия Рыболовлева с 10-летием на посту президента «Монако» красно-белым пришлось без российского полузащитника. И подарок получился отменным — в виде волевой победы над занимавшим третье место соперником. Постарались все, а победным стал гол Фолланда, которому ассистировал, скорее всего, пытавшийся пробить с лета Диоп. Эта победа подняла монегасков на шестое место с отставанием от еврокубковой зоны всего на два очка.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXzQfZ6rGAK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXzQfZ6rGAK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXzQfZ6rGAK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от AS Monaco ?? (@asmonaco)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Голландия: Тил забил в день рождения

«Херенвен» — «Фейеноорд» — 0:3 (Тил, 32. Сенеси, 44. Линссен, 58)

Арендованный у «Спартака» Гус Тил в сентябре был признан лучшим игроком Эредивизи. Тогда он два тура подряд оформлял дубли и в октябре продлил серию матчей с забитыми мячами до четырех.

Потом результативность пошла вниз. Один мяч в ноябре, столько же в декабре, однако в последнем перед новогодними каникулами туре Тил напомнил о себе. Или даже сделал самому себе подарок по случаю 24-го дня рождения. А защитник Сенеси реабилитировался за автогол в недавнем класико с «Аяксом».

Роттердамцы догнали принципиального соперника по набранным очкам, но всего на пару часов. Рождество «Фейеноорд» встретит на третьем месте, а легко разобравшийся с «Фортуной» «Аякс» сохранит лидерство только в том случае, если в четверг вдруг оступится ПСВ.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXy40BXqj9I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXy40BXqj9I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXy40BXqj9I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Feyenoord Rotterdam (@feyenoord)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.