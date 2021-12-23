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11:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне

Футбольные фанаты «Тоттенхэма» и «Вест Хэма» устроили массовую драку возле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Об этом сообщает The Sun.

Челси
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Источник: Reuters

Потасовка произошла перед началом четвертьфинального матча Кубка английской футбольной лиги у главной трибуны стадиона. Болельщиков разнимали вооруженные дубинками полицейские. Правоохранителям пришлось сопровождать фанатов «Вест Хэма» до трибун, чтобы хозяева вновь на них не напали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Один из болельщиков покидал место драки с кровью на лице. Также сообщается, что во время драки один человек потерял сознание. Пострадавшим на месте оказали помощь медики.

Представители лиги начали расследование инцидента. Полиция изучает записи с камер, чтобы установить виновных.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» со счетом 2:1 и вышел в полуфинал Кубка. В следующей игре команда встретится с «Челси».

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