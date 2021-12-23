Футбольные фанаты устроили кровавую драку в Лондоне

Потасовка произошла перед началом четвертьфинального матча Кубка английской футбольной лиги у главной трибуны стадиона. Болельщиков разнимали вооруженные дубинками полицейские. Правоохранителям пришлось сопровождать фанатов «Вест Хэма» до трибун, чтобы хозяева вновь на них не напали.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CEdW1Y95gMo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Один из болельщиков покидал место драки с кровью на лице. Также сообщается, что во время драки один человек потерял сознание. Пострадавшим на месте оказали помощь медики.

Представители лиги начали расследование инцидента. Полиция изучает записи с камер, чтобы установить виновных.