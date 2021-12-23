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12:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Повторный тест Головина на коронавирус дал отрицательный результат

Полузащитник полетел в Россию.

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Источник: Reuters

Симптомов болезни у него нет. Воспользовавшись перерывом в чемпионате, он на несколько дней полетел домой — в Россию.

Накануне Головин не попал в заявку «Монако» на матч 19-го тура лиги 1 с «Ренном» (2:1), хотя еще днем ранее был в списке футболистов, которые готовились к игре. По данным «СЭ», его тест на коронавирус дал сомнительный результат. В клубе решили не рисковать и оставили Головина вне команды.

Монако
2:1
Первый тайм: 1:1
Ренн
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