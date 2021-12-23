Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом
Капитан «Кайсара» Думан Нарзилдаев ведет переговоры с футбольным клубом «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz. Ранее отмечалось, что им интересуются сразу несколько команд в КПЛ.
Капитан «Кайсара» Думан Нарзилдаев ведет переговоры с футбольным клубом «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz. Ранее отмечалось, что им интересуются сразу несколько команд в КПЛ.
Примечательно, что в Павлодаре полузащитник, который периодически вызывается в национальную команду, может воссоединиться с главным тренером Дмитрием Огаем, при котором в «Кайсаре» Нарзилдаев существенно вырос в игровом плане.
Клуб из Кызылорды по итогам сезона в КПЛ-2021 вылетел в первую лигу. Именно поэтому Нарзилдаев решил покинуть команду.
Думан в минувшем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.
Отметим, что вместе с «Кайсаром» в первую лигу отправился «Жетысу», который финишировал на последней, 14-й строчке в таблице. При этом в высший дивизион вслед за «Аксу» пробился «Мактаарал».