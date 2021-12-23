Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом

Примечательно, что в Павлодаре полузащитник, который периодически вызывается в национальную команду, может воссоединиться с главным тренером Дмитрием Огаем, при котором в «Кайсаре» Нарзилдаев существенно вырос в игровом плане.

Клуб из Кызылорды по итогам сезона в КПЛ-2021 вылетел в первую лигу. Именно поэтому Нарзилдаев решил покинуть команду.

Думан в минувшем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.