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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана ведет переговоры с новым клубом

Капитан «Кайсара» Думан Нарзилдаев ведет переговоры с футбольным клубом «Аксу», сообщает Meta-ratings.kz. Ранее отмечалось, что им интересуются сразу несколько команд в КПЛ.

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Источник: КФФ

Примечательно, что в Павлодаре полузащитник, который периодически вызывается в национальную команду, может воссоединиться с главным тренером Дмитрием Огаем, при котором в «Кайсаре» Нарзилдаев существенно вырос в игровом плане.

Клуб из Кызылорды по итогам сезона в КПЛ-2021 вылетел в первую лигу. Именно поэтому Нарзилдаев решил покинуть команду.

Думан в минувшем сезоне провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

Отметим, что вместе с «Кайсаром» в первую лигу отправился «Жетысу», который финишировал на последней, 14-й строчке в таблице. При этом в высший дивизион вслед за «Аксу» пробился «Мактаарал».

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