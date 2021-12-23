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18:54 (мск), источник: Vesti.kz

Определен лучший гол сезона в Казахстане

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела голосование для определения лучшего гола сезона-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В голосовании приняли участие руководители, главные тренеры и капитаны команд — участниц чемпионата Казахстана.

На выбор было предложено 8 мячей, забитых в рамках матчей чемпионата и Кубка. Каждый из предложенных голов был признан болельщиками лучшим голом месяца с марта по октябрь текущего года.

По итогам опроса лучшим голом сезона-2021 был признан мяч нападающего Игоря Сергеева, забитый в составе «Актобе» в ворота шымкентского «Ордабасы» (4-й тур чемпионата Казахстана).

Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч Сергеева суммарно набрал 51 балл.

Напомним, что 28-летний Сергеев по ходу сезона перешел в «Тобол», в составе которого стал чемпионом Казахстана. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 1,7 миллиона евро.

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