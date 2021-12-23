Определен лучший гол сезона в Казахстане

В голосовании приняли участие руководители, главные тренеры и капитаны команд — участниц чемпионата Казахстана.

На выбор было предложено 8 мячей, забитых в рамках матчей чемпионата и Кубка. Каждый из предложенных голов был признан болельщиками лучшим голом месяца с марта по октябрь текущего года.

По итогам опроса лучшим голом сезона-2021 был признан мяч нападающего Игоря Сергеева, забитый в составе «Актобе» в ворота шымкентского «Ордабасы» (4-й тур чемпионата Казахстана).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ObGEAdf_5x0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Мяч Сергеева суммарно набрал 51 балл.