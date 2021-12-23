Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.12
Труа
Брест
11
Футбол. Зарубежный
22.12
Сент-Этьен
Нант
01
Футбол. Зарубежный
22.12
Ницца
Ланс
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Монпелье
Анже
41
Футбол. Зарубежный
22.12
Монако
Ренн
21
Футбол. Зарубежный
22.12
Атлетик
Реал
12
Все события
Фоторепортажи
17«Небесная грация» раскрывает таланты
18Мехди Дакаев защитил чемпионский пояс на турнире Eagle FC 43
21:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дженоа» и «Аталанта» ведут переговоры по трансферу Миранчука

«Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой» по поводу возможного трансфера российского полузащитника Алексея Миранчука, пишет La Repubblica.

Дженоа
АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх

По данным источника, клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро. «Дженоа» также интересуется 28-летним хавбеком «Наполи» Амином Юнесом, который выступает в аренде за «Айнтрахт», и 24-летним вингером «Болоньи» Риккардо Орсолини.

26-летний Миранчук играет в составе «Аталанты» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В этом сезоне он провел 12 игр во всех турнирах за итальянский клуб, забив 1 гол и сделав 1 ассист.

Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в 13,5 миллиона евро. Контракт россиянина с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Читайте также
 «Александр выглядел так, будто уже убивал людей». Американский боец рассказал, как его напугали братья Емельяненко
Вместо «Тур де Ски» Большунову и Клебо предложили подделку. Когда перемены — к худшему
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь