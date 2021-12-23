«Команда будет в тройке». Специалист оценил кадровые решения «Астаны»

«Бейсебеков, Заруцкий и Куат — наши, казахстанские ребята. Вопрос не стоит, будет ли вокруг них строиться команда. Куат — воспитанник клуба, Бейсебеков стал своим, а Заруцкий удачно влился в игру команды. Я думаю, на них ставка сделана, потому что они — игроки хорошего уровня и составляют костяк сборной Казахстана. На кого еще рассчитывать будет “Астана”, пока трудно ответить.

Не будем забывать о том, что сезон еще не начался. Рано говорить о том, на что «Астана» будет рассчитывать, какой бюджет у клуба и как будет комплектоваться состав. Но, скорее всего, команда будет в тройке. Наверное, ниже третьего места они не опустятся", — заявил Есмагамебетов.

Напомним, «Астана» продлила соглашение с Куатом до 2024 года, а с Бейсебековым и Заруцким — до 2023-го.